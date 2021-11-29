Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 22:38

  budivelnik написав:
  Shaman написав:
  Бетон написав:Щиро вітаю всіх з підняттям електроенергії для бізнесу. Це нова потужна перемога

Сейчас стоимость электроэнергии для бизнеса в Украине является одной из самых высоких среди стран Европы
а коли влітку еенергія подешевшала в півтора рази, ти напевне дивився в іншу сторону?..
не повторюй брехню з інету про найвищі ціни
якщо з пдв
в мене в січні була 10+/-
сьогодні 8 +/-
що тоді, що зараз - багатенько

але все одно менше, ніж в Європі. й подешевшала ж? 8) у вас ПДВ на витрати?
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 17:33

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

  Shaman написав:у вас ПДВ на витрати?
Ох мені ці круть верть в оподаткуванні.... :D
1 Є два підприємця
один за загальній системі
другий на єдиному3група під 5%
2 Той що на загальній , ПДВ відшкодовує на те що купує.... але на ДОДАНУ ВАРТІСТЬ(націнку) йому ПДВ також нараховують і він його сплачує...
Тобто його заробіток зменшується на розмір ПДВ
3 Той хто на єдиному 5%.... тому взагалі пофіг що він може відшкодувати -він то платить з обороту....
Так він може перейти на 3%+ ПДВ... -стане платити ще більше.

Можете показати де в цій схемі мені вигідне ПДВ ?
ПС
так у нас дешевша енергія, але я не вважаю за коректне ціни порівнювати напряму...
За винятком якщо виражати свій заробіток в витраченому часі....
Тоді витрати часу який пішов на оплату енергії треба порівнювати з такими самими витратами часу за кордоном і ці години порівнювати.
Чомусь мені здається що порівняння буде не на нашу користь..
Але для цього є право на влаштування приватної СЕС чого в Європах думаю не так легко зробити.
budivelnik
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 17:32

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

популізм на марші
Чи замерзнемо ми всі взимку?
Натомість. Перемога! Ціни на газ зафіксовано. Щастя популізму крокує країною.

Знову буде шалена різниця цін на газ для населення і промисловості. Знову згадаємо «справу Фірташа», коли газ йшов трошки не туди? І це все точно не сприятиме ощадливому споживанню. А отже, буде посилювати дефіцит.

Отже, це рішення призведе до посилення дефіциту, зростання корупційних ризиків, більших витрат платників податків України, які так чи інакше за все заплатять (звісно, якщо раптом ми не отримаємо $1−2 млрд гранту від норвежців). Але мріяти можна.

І знову ці кляті популярні рішення замість правильних. Знову цей привид виборів, до яких як до неба рачки.

То ми хочемо мерзнути, не маючи дешевого газу. Чи хочемо бути в теплі і мати цей газ?

І чому знов одні і ті самі граблі…
Shaman
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 17:34

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

ще один погляд
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 12:55

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Уряд запускає кредити під 10% на енергогенерацію для бізнесу
Ірина_
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 16:39

Ірина_
Якби вони підійшли креативніше...
Наприклад
Якщо ГЕНЕРАЦІЯ наприклад СЕС знаходиться за 20 км від споживання , при умові наявності на обєкті споживання акамулюючих систем які можуть акамулювати 100% згенерованого...
От тоді лафа
Розміщуєш СЕС на ДЕШЕВІЙ приміській території , яка генерує ( при чому розміщуєш з надлишком бо земля дешева) , а споживаєш в місті (там де працюєш) , а піки зглажуєш системою акамулювання.... При чому до системи акамулювання має доступ оператор ринку і з допомогої неї зглажує ті чи інші нерівності на ринку....

ПС
єдине що множить на нуль так це сума від 1 000 000 євро....
Скільки тих кому потрібна потужність генерації 5 Мвт і хто витрачає 450 000 квт*год в місяць ?
А це якраз літні параметри СЕС+Акамулятори за 1 млн євро.....
А от сотню в десять разів менших , чи тисячу в 100 разів менших -Ви знайдете швидше, бо 4000-5000 квт*год в місяць це практично вся сфера торгівлі і послуг....
budivelnik
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 18:13

  Shaman написав:популізм на марші

Це не популізм. Це робота на експортерів.
Потім хтось розкручує це під популізм.
vt313
 
