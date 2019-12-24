Додано: Чет 30 кві, 2026 09:11
Ой, біда.
Здається вони ще пару років зобов'язані зберігати ваші дані. Це якась вимога законодавча.
Але якщо бушує маркетинг, то дійсно варто дати їм по кумполу
Додано: Чет 30 кві, 2026 13:03
Re: Sense Bank
Додано: Чет 30 кві, 2026 13:38
idealstorm
Дякую за коментар.
Так, "Шановний клієнт, вигідна пропозиція" і т.і., чомусь по колу доводиться пояснювати, що я не клієнт і рахунки закриті.
Додано: Чет 30 кві, 2026 18:41
Згідно з законодавством, банк зобов'язаний зберігати документи, копії, записи та дані, включно з інформацією про клієнтів, навіть після припинення правовідносин, протягом не менше 5 років.
Фактично, ви не є клієнтом після закриття всіх рахунків, але інформація про вас ще залишається в банку. У разі, якщо надходять небажані рекламні повідомлення ви можете звернутися до нашої служби підтримки або ж написати нам в особисті ваші ПІБ та ІПН з проханням відключити для вас рекламні смс 😉
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
