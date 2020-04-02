Відсьогодні починають діяти більш жорсткі обмежувальні заходи.
Дивися повний текст На вулицях - з документами і в масках: почали діяти нові обмеження від Кабміну (інфографіка).
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Додано: Пон 06 кві, 2020 12:29
На вулицях - з документами і в масках: почали діяти нові...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На вулицях - з документами і в масках: почали діяти нові обмеження від Кабміну (інфографіка).
Додано: Пон 06 кві, 2020 12:29
А куда делся пункт о самоизоляции для людей старше 60 лет(в случае крайней необходимости им разрешается отходить от дома не далее 2км)?
Додано: Пон 06 кві, 2020 18:35
Ну, это просто "прэлесно"
Эта постанова, незаконно (т.е. при отсутствии в стране режима чрезвычайного или военного положения, исключительно при которых эти ограничения допустимо вводить) прямо ограничивает, защищенные Конституцией Украины права граждан и есть ни что иное как "зловживання владою або службовим становищем", стаття 364 ККУ, и это со старта.
Так что, "следующим", даже повода не придется искать за что будущих "папиредников" садить
Не помре дух України, бо безсмертя має. Бо душа її єдина білий світ плекає. Слава й воля України від негод лікує, наче сонячна дитина, в собі Бога чує. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці!
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