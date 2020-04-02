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Ціни на спирт у Європі і США
досягли 26-річного максимуму

Ціни на спирт у Європі і США досягли 26-річного максимуму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 18:25

Ціни на спирт у Європі і США досягли 26-річного максимуму

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляють аналітики S & P Global Platts.

Дивися повний текст Ціни на спирт у Європі і США досягли 26-річного максимуму.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 18:25

Так где же Украина? Завалите их спиртом на 50 баксов дешевле!
saweliy722
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