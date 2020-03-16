Новина про те, що в Україні продовжили карантин, для багатьох стала приводом замислитися про власний фінансовий добробут.
Дивися повний текст Форс-мажор для позичальників і кредиторів: чого чекати від ринку кредитів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 кві, 2020 12:55
Форс-мажор для позичальників і кредиторів: чого чекати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Форс-мажор для позичальників і кредиторів: чого чекати від ринку кредитів.
Додано: Сер 08 кві, 2020 12:55
То что рекомендовал президент и НБУ для банков, мол вводите кредитные каникулы и тп, то это все и осталось рекомендацией, для большинства банков. 80% Украинских банков эту реклмендацию проигнорировали и не дали своим заемщикам реальных инструментов для того, что бы они могли перенести платежи по своим обязательствам на пару месяцев.
|