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Форс-мажор для позичальників
і кредиторів: чого чекати...

Форс-мажор для позичальників і кредиторів: чого чекати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:55

Форс-мажор для позичальників і кредиторів: чого чекати...

Пропонуємо до обговорення:
Новина про те, що в Україні продовжили карантин, для багатьох стала приводом замислитися про власний фінансовий добробут.

Дивися повний текст Форс-мажор для позичальників і кредиторів: чого чекати від ринку кредитів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 12:55

То что рекомендовал президент и НБУ для банков, мол вводите кредитные каникулы и тп, то это все и осталось рекомендацией, для большинства банков. 80% Украинских банков эту реклмендацию проигнорировали и не дали своим заемщикам реальных инструментов для того, что бы они могли перенести платежи по своим обязательствам на пару месяцев.
KULANDALE
 
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