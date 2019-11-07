Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: П'ят 06 сер, 2021 16:53

Сибарит написав: prodigy

В США по дороге фуры тоже никто не перегружает. Загрузили и едет с одним водителем или двумя, если надо срочно.

Я имел в виду, что во время паники туалетную бумагу не успевали загружать в фуры со склада. Там был примерно трехкратный запас производительности, но его не хватило.



При такой перевалке водителей не удивительно, что их не хватает В США по дороге фуры тоже никто не перегружает. Загрузили и едет с одним водителем или двумя, если надо срочно.Я имел в виду, что во время паники туалетную бумагу не успевали загружать в фуры со склада. Там был примерно трехкратный запас производительности, но его не хватило.При такой перевалке водителей не удивительно, что их не хватает

это разумное решение-водила едет в пределах своей страны, к тому же он (скажем в Лилле может пересесть на другой freight truk и отвезти его назад (скажем в Амстердам/Роттердам), сервис четкий и работает уже больше 20 лет, к тому во freight truk ты арендуешь место (скажем 70%, на оставшиеся 30% может быть еще 20 клиентов по 1-2 посылки по 100-200кг),лет 17 назад не знал как это работает и не понял вопрос агента в Лиссабоне когда супер сказал оставить в Лиссабоне 3 cylinder liners для отправки на ремонт в Роттердам (не удивляйтесь, почему не сделать было на СРЗ в Лиссабоне? качество + цена)агент спросил чем отправить втулки (самолетом или freight truk), я спросил как долго будет доставка freight truk в Роттердам-ответ: около 7дней (потому как у тебе всего 1-2% от трака и его будут в течении 4-5 дней "заполнять", может и раньшенет...это долго, давайте самолетом (1 день), дед сказал нам втулки нужны через 35 дней когда вернемся с Африки (а то, пока довезут траком и тд), через какое-то время мне пишет супер: вы что там с сума сошли, отправили свой металлолом самолетом за 10к долларов (дешевле было купить новые втулки(не совсем дешевле, но это был типичный фейл и запомнился на долго), а вообще в мире (не только ЕС) много фейлов с посылками), супер сказал, что компания ежегодно теряет посылок(запчасти, снабжение) надолларов, т.е. это у всех так -перевозят на млрд и что-то теряется, к примерунам прислали ротор турбины (цена 70-100к долл), посылку привезли на причал на склад, но агент(агент фрахтователя, скажем агент MAERSK) даже не сказал, что есть посылкипочему так? потому что он грузовой агент (его интересует исключительно груз и все), когда компания попросил его сколько стоят его услуги по смене экипажа, он загнул такую сумму 800 евро, что те решили нанять crew agents (чисто для организации смены экипажа, забрать моряков из аэропорта, привезти в иммиграейшн и на судно) за 350 евро, так вот агент фрахтователя (а он по судну главный, т.к он заказывает причал, буксиры и лоцмана in /out) делал мне гадости и мешал провести смену, а запчасти которые привез в порт другой агент и оставил на складе у причала его тоже не волнуют (потому этот ротор и лежал в коробке 2 месяца), а компания запрашивала судно получили ли ротор, тк агент по запчастям сказал, что все доставил.)Смысл в том, что там капитализм и никто бесплатно не помогает...и тот кто доставил бокс наверно просил агента сообщить о нем на судно, но ему за это не платят, значит он не сообщаетТоже было с деньгами, сейчас как правило компании не дают кэш на судно (авансов морякам не дают, потому как COVID19, и никто ведь не выходит на берег уже как 1,5года (мало того, в китайских портах запрет даже выйти на палубу всем кроме вахты ), т.е. механики смотрят на берег из каюттак вот в Валенсии агент сказал 7% от суммы кэша (доставка, охрана, страховка) от 190к это большая комиссияфирма послал одно чела с кэшем из Великобритании в Валенсию (билет туда/назад 200 фунтов), тот привез мне 190к и как я пересчитал кэш он уехал (был у меня около 1,5 часа), тогда в 2003м еще не надо было декларировать кэш (он взял такую маленькую сумочку), говорит немного нервничал (летел без багажа, только маленькая сумка с кэшем), даже маме не сказал, что везет в Испанию кэш (5 часов лета туда и 5 часов назад)