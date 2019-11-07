Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Потребление э/э в Украине в январе-июле 2021 года с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 6,2% (на 5 млрд 186,9 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 89 млрд 179,1 млн кВт-ч, свидетельствуют данные Минэнергетики.



Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за указанный период возросло на 6,5% (на 4,4 млрд кВт-ч) – до 72 млрд 437,9 млн кВт-ч.



Промышленность страны без учета технологических потерь нарастила потребление электроэнергии на 6,3% – до 30 млрд 207,3 млн кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 16 млрд 791,1 млн кВт-ч (+5,1% к январю-июлю-2020), топливная – 1 млрд 902,6 млн кВт-ч (+2,6%), машиностроительная – 2,068 млрд кВт-ч (+14,2%), химическая и нефтехимическая – 2 млрд 557,7 млн кВт-ч (+9,5%), пищевая и перерабатывающая – 2 млрд 404,3 млн кВт-ч (-1,8%), строительных материалов – 1 млрд 492,2 млн кВт-ч (+20,3%), другая – 2 млрд 991,4 млн кВт-ч (+8,1%).



Кроме того, сельхозпредприятия потребили 1 млрд 982,8 млн кВт-ч (-7,1%), транспортные – 3 млрд 524,7 млн кВт-ч (+9,4%), строительные – 629,9 млн кВт-ч (+17,8%).



Население страны за семь месяцев этого года потребило 22,661 млрд кВт-ч (+5,3%), коммунально-бытовые потребители – 8 млрд 664,1 млн кВт-ч (+7,5%), другие непромышленные потребители – 4 млрд 768,1 млн кВт-ч (+15,1%).



Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам семи месяцев снизилась с 41,8% до 41,7%, а доля населения – с 31,6% до 31,3%.



В июле-2021 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь увеличилось на 5,5% (на 634,7 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года – до 12,095 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 2,4% (на 222,6 млн кВт-ч), до 9 млрд 647,2 млн кВт-ч.