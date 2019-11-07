Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Производство электроэнергии в ОЭС Украины в январе-июле 2021 года увеличилось на 6,2% (на 5 млрд 294,9 млн кВт*ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 90 млрд 292,6 млн кВт*ч, свидетельствуют оперативные данные Минэнергетики.



Атомные электростанции (АЭС) за семь месяцев увеличили выработку электроэнергии на 7,2% – до 48 млрд 434,1 млн кВт-ч. В частности, производство на Запорожской АЭС составило 19,47 млрд кВт-ч (+21,4% к январю-июлю-2020), Южно-Украинской – 10 млрд 812,3 млн кВт-ч (-0,5%), Ривненской – 11 млрд 583,2 млн кВт-ч (+4,2%), Хмельницкой – 6 млрд 568,6 млн кВт-ч (-8,5%).



Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) снизили выработку на 3,6% – до 26 млрд 799,5 млн кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС нарастили производство 2,3% – до 20 млрд 937,1 млн кВт-ч, тогда как ТЭЦ и КУ – снизили на 20,1%, до 5 млрд 862,4 млн кВт-ч.



Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) увеличили производство на 60,7% – до 6 млрд 991,4 млн кВт-ч, тогда как блок-станции уменьшили на 8,1% – до 1 млрд 11,8 млн кВт-ч.



Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) увеличилось на 7,8% – до 7 млрд 55,8 млн кВт-ч.



Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 53,6% (в январе-июле-2020 – 53,2%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 29,7% (32,7%), ГЭС и ГАЭС – 7,7% (5,1%), блок-станций – 1,1% (1,3%), альтернативных источников – 7,8% (7,7%).



В июле 2021 года производство электроэнергии в ОЭС Украины увеличилось на 7,8% (на 901,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 12,467 млрд кВт-ч.



Кроме того, отпуск тепловой энергии за семь месяцев возрос на 12,5% (на 1 млн 545,8 тыс. Гкал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 13 млн 894,7 тыс. Гкал.