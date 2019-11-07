Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Потребление э/э в Украине в январе-июле 2021 года с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 6,2% (на 5 млрд 186,9 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 89 млрд 179,1 млн кВт-ч, свидетельствуют данные Минэнергетики.
Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за указанный период возросло на 6,5% (на 4,4 млрд кВт-ч) – до 72 млрд 437,9 млн кВт-ч.
Промышленность страны без учета технологических потерь нарастила потребление электроэнергии на 6,3% – до 30 млрд 207,3 млн кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 16 млрд 791,1 млн кВт-ч (+5,1% к январю-июлю-2020), топливная – 1 млрд 902,6 млн кВт-ч (+2,6%), машиностроительная – 2,068 млрд кВт-ч (+14,2%), химическая и нефтехимическая – 2 млрд 557,7 млн кВт-ч (+9,5%), пищевая и перерабатывающая – 2 млрд 404,3 млн кВт-ч (-1,8%), строительных материалов – 1 млрд 492,2 млн кВт-ч (+20,3%), другая – 2 млрд 991,4 млн кВт-ч (+8,1%).
Кроме того, сельхозпредприятия потребили 1 млрд 982,8 млн кВт-ч (-7,1%), транспортные – 3 млрд 524,7 млн кВт-ч (+9,4%), строительные – 629,9 млн кВт-ч (+17,8%).
Население страны за семь месяцев этого года потребило 22,661 млрд кВт-ч (+5,3%), коммунально-бытовые потребители – 8 млрд 664,1 млн кВт-ч (+7,5%), другие непромышленные потребители – 4 млрд 768,1 млн кВт-ч (+15,1%).
Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам семи месяцев снизилась с 41,8% до 41,7%, а доля населения – с 31,6% до 31,3%.
В июле-2021 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь увеличилось на 5,5% (на 634,7 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года – до 12,095 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 2,4% (на 222,6 млн кВт-ч), до 9 млрд 647,2 млн кВт-ч.
Производство электроэнергии в ОЭС Украины в январе-июле 2021 года увеличилось на 6,2% (на 5 млрд 294,9 млн кВт*ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 90 млрд 292,6 млн кВт*ч, свидетельствуют оперативные данные Минэнергетики.
Атомные электростанции (АЭС) за семь месяцев увеличили выработку электроэнергии на 7,2% – до 48 млрд 434,1 млн кВт-ч. В частности, производство на Запорожской АЭС составило 19,47 млрд кВт-ч (+21,4% к январю-июлю-2020), Южно-Украинской – 10 млрд 812,3 млн кВт-ч (-0,5%), Ривненской – 11 млрд 583,2 млн кВт-ч (+4,2%), Хмельницкой – 6 млрд 568,6 млн кВт-ч (-8,5%).
Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) снизили выработку на 3,6% – до 26 млрд 799,5 млн кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС нарастили производство 2,3% – до 20 млрд 937,1 млн кВт-ч, тогда как ТЭЦ и КУ – снизили на 20,1%, до 5 млрд 862,4 млн кВт-ч.
Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) увеличили производство на 60,7% – до 6 млрд 991,4 млн кВт-ч, тогда как блок-станции уменьшили на 8,1% – до 1 млрд 11,8 млн кВт-ч.
Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) увеличилось на 7,8% – до 7 млрд 55,8 млн кВт-ч.
Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 53,6% (в январе-июле-2020 – 53,2%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 29,7% (32,7%), ГЭС и ГАЭС – 7,7% (5,1%), блок-станций – 1,1% (1,3%), альтернативных источников – 7,8% (7,7%).
В июле 2021 года производство электроэнергии в ОЭС Украины увеличилось на 7,8% (на 901,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 12,467 млрд кВт-ч.
Кроме того, отпуск тепловой энергии за семь месяцев возрос на 12,5% (на 1 млн 545,8 тыс. Гкал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 13 млн 894,7 тыс. Гкал.
АЭС и ВИЭ росла, ТЭС+ТЭЦ падали - потребности в импортном топливе снижаются.
The most-traded iron ore futures on the Dalian Commodity Exchange slumped as much as 4.2% to 814 yuan ($125.66) per tonne on Friday, before closing down 0.9% at 842 yuan per tonne. For the week, iron ore futures declined 8.2%.
Із тим, що вони обвалили січевий фьючерс до 125 - ніхто не вкладатиметься в нові проекти. Всі отримані гроші підуть в ремонти/реконструкцію/енергозбереження. Не виключаю, що ремонти будуть спеціально розтягнутими.
Грубо кажучи - в Бразилії посуха, не вистачає води для ГЕС, гірничо-збагачувальні підприємства споживають дуже багато електроенергії. Так от вугілля для ТЕС, щоб компенсувати нестачу ГЕС - не закупатимуть.
Потребление э/э в Украине в январе-июле 2021 года с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 6,2% (на 5 млрд 186,9 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 89 млрд 179,1 млн кВт-ч, свидетельствуют данные Минэнергетики.
Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за указанный период возросло на 6,5% (на 4,4 млрд кВт-ч) – до 72 млрд 437,9 млн кВт-ч.
Промышленность страны без учета технологических потерь нарастила потребление электроэнергии на 6,3% – до 30 млрд 207,3 млн кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 16 млрд 791,1 млн кВт-ч (+5,1% к январю-июлю-2020), топливная – 1 млрд 902,6 млн кВт-ч (+2,6%), машиностроительная – 2,068 млрд кВт-ч (+14,2%), химическая и нефтехимическая – 2 млрд 557,7 млн кВт-ч (+9,5%), пищевая и перерабатывающая – 2 млрд 404,3 млн кВт-ч (-1,8%), строительных материалов – 1 млрд 492,2 млн кВт-ч (+20,3%), другая – 2 млрд 991,4 млн кВт-ч (+8,1%).
Кроме того, сельхозпредприятия потребили 1 млрд 982,8 млн кВт-ч (-7,1%), транспортные – 3 млрд 524,7 млн кВт-ч (+9,4%), строительные – 629,9 млн кВт-ч (+17,8%).
Население страны за семь месяцев этого года потребило 22,661 млрд кВт-ч (+5,3%), коммунально-бытовые потребители – 8 млрд 664,1 млн кВт-ч (+7,5%), другие непромышленные потребители – 4 млрд 768,1 млн кВт-ч (+15,1%).
Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам семи месяцев снизилась с 41,8% до 41,7%, а доля населения – с 31,6% до 31,3%.
В июле-2021 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь увеличилось на 5,5% (на 634,7 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года – до 12,095 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 2,4% (на 222,6 млн кВт-ч), до 9 млрд 647,2 млн кВт-ч.
Экономика растет.
только ленивый не знает, что период первого полугодия (точнее, в нашем случае, 7 месяцев) 2020, по сравнению с которым сравнивается 01...07.2021 года, был самым мертвым по известным причинам. Низкая база сравнения. Поэтому, то что потребление электроэнергии выросло на 6.2%, ничего сверхъествественного нет.
Таким образом, за 7 месяцев наблюдается повышение емкости внутреннего рынка металлопроката относительно января-июля минувшего года на 11,85% с одновременным снижением доли импортной составляющей на 5,05%.
Мировое производство стали в июле 2021 года составило 161,7 миллиона тонн, что на 3,3% больше по сравнению с июлем 2020 года, сообщает Worldsteel
Африка произвела 1,3 млн тонн, что на 36,9% больше, чем в июле 2020 года. В Азии и Океании произведено 116,4 млн тонн, что на 2,5% меньше. В СНГ выплавлено 9,2 млн т (+11,2%), в странах ЕС (27) - 13 млн т (+30,3%). Остальные страны Европы произвели 4,1 млн т, что на 4,6% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.
Ближний Восток произвел 3,6 млн т (+9,2%), Северная Америка - 10,2 млн т (+36%), Южная Америка - 3,8 млн т (+19,6%).
ТОП-10 стран-производителей стали в июле 2021 года, млн. т:
Урожай пшениці і ячменю в Україні вперше за період незалежності буде більшим, ніж збирали на українських полях за Радянського Союзу. Про це пише доцент Київської школи економіки Олег Нів'євський з посиланням на дані прогнозу на IOPScience щодо врожаю зернових до 2030 року.
Згідно з прогнозом Мінагрополітики, урожай пшениці в Україні цьогоріч очікується на рівні 32 млн тонн. В УРСР 1990 року було 30 млн тонн. Ячменю 2021 року – 10 млн тонн. 1990 року – 9 млн тонн.
Урожай кукурудзи очікується на рекордному рівні 39 млн тонн, але Україна вже кілька років збирає більше цієї культури, ніж за УРСР, уточнює Нів'євський.
Загалом Україна збере 81 млн тонн пшениці, ячменю і кукурудзи 2021 року.
"Рекордний врожай зернових цьогоріч означатиме, що з експорту зернових теж буде встановлено рекорд: зростання врожаю означає зростання на таку саму величину експорту, тому що внутрішній ринок не великий", – пояснює Нів'євський. https://biz.liga.net/ua/ekonomika/prodo ... m-pri-sssr