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Прогноз курса валют и факторы,
которые на него влияют

Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:11

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Та норм все будет)Зимой ждем 29-30=)
Если не раньше
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 16:23

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Ситуація з експортом і зовнішня цінова кон’юнктура залишається позитивною для грн.. Разом з тим, гривня сильно не зміцнилася, а зразу після довгих вихідних в честь 30-ї річниці Незалежності, почала динамічно дешевшати. Найочевиднішим драйвером цього руху є ситуація з виходом нерезидентів з грн.. Після рекордного серпневого погашення ОВДП нерезиденти отримали в районі 4 млрд грн. і це могло суттєво вплинути на курс грн./дол., але ні гривня нерезидентів ні юриків (Нафтогаз) на МБ не вийшли. А зараз, за два дні нерезиденти продали на вторинці ОВДП більше ніж на 2 млрд і вже вчора це чітко відобразилося на ситуації на МБ.
Очевидних економічних чи якихось інших причин для такого активного виходу нерезидентів ніби немає, навпаки, фундаментально є причини для входу. Але реальність така як є. Підозрюю, з понеділка свіжих 2 млрд грн. і відкладених трохи раніше 4 млрд продовжать тиснути на гривню на МБ, створюючи відчутний додатковий попит.
Я не володію достатньою інформацією для того, щоб розуміти причину поведінки нерезидентів. Але візит фрау рібентроп до Києва, мабуть, був дуже не втішним, адже фактично ніяк не висвітлений в ЗМІ, з візитом «сонцесяйного бубочки» у Вашингтон нічого не ясно, навіть ходить інформація, що його можуть перенести. Вся бравада щодо швидкого продажу іноземним інвесторам держбанків кудись вивітрилася, уряди цивілізованих країн радять своєму бізнесу не вкладати гроші в економіку нашої країни.
А тут ще ось така інфа http://www.ofeliya.com.ua/archives/4240
Підозрюю, не відомі широкому загалу політичні зовнішні чинники найближчим часом будуть впливати на курс…
orest
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 16:55

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

  orest написав:Вся бравада щодо швидкого продажу іноземним інвесторам держбанків кудись вивітрилася, уряди цивілізованих країн радять своєму бізнесу не вкладати гроші в економіку нашої країни.

Хм. Странно. :?


За последние годы Украина смогла создать антикоррупционную структуру, которая не имеет аналогов в Европе. По мнению президента Владимира Зеленского, есть вероятность, что подобной альтернативы нет во всем мире.

https://fakty.com.ua/ru/ukraine/polituk ... zelenskyj/

А как работают, стараются же


таки да - не имеет аналогов не то шо в Европе, а в целой галактике как минимум.
:?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 17:53

Alex2007 Наявність потрібних вивісок і гарних інформаційних роликів абсолютно не означає реальних дій. Станом на зараз в країні панує абсолютна непрофесійність, невігластво, умисний розвал владного апарату, жахливе беззаконня, корупція... Поки спроби отямити головного кварталівця і його оточення успіху не мають (якщо не враховувати дрібних нюансів). Крім того, вся ця 3,14здобратія (шлях би їх усіх трафив) по вуха замазана у стосунки з оточенням Трампа. Ситуація ускладнюється і тим, що є чіткі і суттєві розбіжності у ставленні до внутрішньої ситуації в країні та зовнішньої кремлівської агресію а також шляхів вирішення аж до повної байдужості і явного не втручання серед провідних світових демократій. Немає жодної монолітності в позиції Європи і ЄС зокрема, є, як мінімум, два табори: прокремлівська Німеччини з поплічниками і решта значно менш впливових країн, які чітко розуміють небезпеку. Тим більше, немає хоча б минулої показної єдності тої ж Німеччини та Великобританії і США.
У звязку з цим Вашингтон і Лондон вирішують яким чином діяти далі як щодо нашої багатостраждальної Неньки разом з нами так і щодо Європи, особливо у світлі суттєвих геополітичних змін на Євразійському материку. Ситуація на паузі, поки що ми дуже "стрьомні"...
orest
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 08:48

  V2 написав:Урожай пшениці і ячменю в Україні вперше за період незалежності буде більшим, ніж збирали на українських полях за Радянського Союзу. Про це пише доцент Київської школи економіки Олег Нів'євський з посиланням на дані прогнозу на IOPScience щодо врожаю зернових до 2030 року.

Згідно з прогнозом Мінагрополітики, урожай пшениці в Україні цьогоріч очікується на рівні 32 млн тонн. В УРСР 1990 року було 30 млн тонн. Ячменю 2021 року – 10 млн тонн. 1990 року – 9 млн тонн.

Урожай кукурудзи очікується на рекордному рівні 39 млн тонн, але Україна вже кілька років збирає більше цієї культури, ніж за УРСР, уточнює Нів'євський.

Загалом Україна збере 81 млн тонн пшениці, ячменю і кукурудзи 2021 року.

"Рекордний врожай зернових цьогоріч означатиме, що з експорту зернових теж буде встановлено рекорд: зростання врожаю означає зростання на таку саму величину експорту, тому що внутрішній ринок не великий", – пояснює Нів'євський.
https://biz.liga.net/ua/ekonomika/prodo ... m-pri-sssr

понадобилося 30 років, що по пшону вийти на рівень совковї УРСР
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 12:34

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Потребление проката в Украине за 8 месяцев выросло на 20%
https://gmk.center/news/potreblenie-pro ... slo-na-20/
За январь-август Украина потребила 3,51 млн т проката
Украина в январе-августе 2021 года нарастила внутреннее потребление металлопроката на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 3,51 млн т.

Об этом сообщило ОП «Укрметаллургпром», основываясь на данных В.С.К.ГРУП.

На импорт пришлось 712,9 тыс. т – 20,32% от общей емкости рынка металлопроката в Украине. По сравнению с предыдущим годом доля импорта снизилась на 5,8%.

Доля плоского проката в импорте выросла и превысила долю сортового проката – 55,16% и 42,68% соответственно.

Основные источники импорта металлопроката в Украину:

СНГ – 36,9%;
ЕС – 21,8%;
страны Азии – 20,5%.
По итогам 2020 года Украина увеличила внутреннее потребление металлопроката на 4,4% по сравнению с 2019 годом – до 4,7 млн т. Доля импорта за год снизилась на 5,2%.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 12:50

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

21-22 сентября будет заседание ФРС, и вполне верноятно нас ждет новый курс $
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 13:50

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Ferrexpo в августе сократила выпуск окатышей на 11%
https://gmk.center/news/ferrexpo-v-avgu ... hej-na-11/
За 8 месяцев комбинат увеличил производство продукции на 1%
Группа Ferrexpo в августе сократила выпуск окатышей на 11,2% по сравнению с августом 2020 года – до 870 тыс. т. Об этом сообщил «Интерфакс-Украина».

По сравнению с июлем, показатель выпуска окатышей в августе снизился на 14,9%.

По итогам января-августа компания увеличила выпуск окатышей на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 7,43 млн т.
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