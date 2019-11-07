Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: Суб 28 сер, 2021 16:23

Ситуація з експортом і зовнішня цінова кон’юнктура залишається позитивною для грн.. Разом з тим, гривня сильно не зміцнилася, а зразу після довгих вихідних в честь 30-ї річниці Незалежності, почала динамічно дешевшати. Найочевиднішим драйвером цього руху є ситуація з виходом нерезидентів з грн.. Після рекордного серпневого погашення ОВДП нерезиденти отримали в районі 4 млрд грн. і це могло суттєво вплинути на курс грн./дол., але ні гривня нерезидентів ні юриків (Нафтогаз) на МБ не вийшли. А зараз, за два дні нерезиденти продали на вторинці ОВДП більше ніж на 2 млрд і вже вчора це чітко відобразилося на ситуації на МБ.Очевидних економічних чи якихось інших причин для такого активного виходу нерезидентів ніби немає, навпаки, фундаментально є причини для входу. Але реальність така як є. Підозрюю, з понеділка свіжих 2 млрд грн. і відкладених трохи раніше 4 млрд продовжать тиснути на гривню на МБ, створюючи відчутний додатковий попит.Я не володію достатньою інформацією для того, щоб розуміти причину поведінки нерезидентів. Але візит фрау рібентроп до Києва, мабуть, був дуже не втішним, адже фактично ніяк не висвітлений в ЗМІ, з візитом «сонцесяйного бубочки» у Вашингтон нічого не ясно, навіть ходить інформація, що його можуть перенести. Вся бравада щодо швидкого продажу іноземним інвесторам держбанків кудись вивітрилася, уряди цивілізованих країн радять своєму бізнесу не вкладати гроші в економіку нашої країни.А тут ще ось така інфаПідозрюю, не відомі широкому загалу політичні зовнішні чинники найближчим часом будуть впливати на курс…