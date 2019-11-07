Та норм все будет)Зимой ждем 29-30=)
Если не раньше
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:11
Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
Та норм все будет)Зимой ждем 29-30=)
Если не раньше
Додано: Суб 28 сер, 2021 16:23
Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
Ситуація з експортом і зовнішня цінова кон’юнктура залишається позитивною для грн.. Разом з тим, гривня сильно не зміцнилася, а зразу після довгих вихідних в честь 30-ї річниці Незалежності, почала динамічно дешевшати. Найочевиднішим драйвером цього руху є ситуація з виходом нерезидентів з грн.. Після рекордного серпневого погашення ОВДП нерезиденти отримали в районі 4 млрд грн. і це могло суттєво вплинути на курс грн./дол., але ні гривня нерезидентів ні юриків (Нафтогаз) на МБ не вийшли. А зараз, за два дні нерезиденти продали на вторинці ОВДП більше ніж на 2 млрд і вже вчора це чітко відобразилося на ситуації на МБ.
Очевидних економічних чи якихось інших причин для такого активного виходу нерезидентів ніби немає, навпаки, фундаментально є причини для входу. Але реальність така як є. Підозрюю, з понеділка свіжих 2 млрд грн. і відкладених трохи раніше 4 млрд продовжать тиснути на гривню на МБ, створюючи відчутний додатковий попит.
Я не володію достатньою інформацією для того, щоб розуміти причину поведінки нерезидентів. Але візит фрау рібентроп до Києва, мабуть, був дуже не втішним, адже фактично ніяк не висвітлений в ЗМІ, з візитом «сонцесяйного бубочки» у Вашингтон нічого не ясно, навіть ходить інформація, що його можуть перенести. Вся бравада щодо швидкого продажу іноземним інвесторам держбанків кудись вивітрилася, уряди цивілізованих країн радять своєму бізнесу не вкладати гроші в економіку нашої країни.
А тут ще ось така інфа
Підозрюю, не відомі широкому загалу політичні зовнішні чинники найближчим часом будуть впливати на курс…
Додано: Суб 28 сер, 2021 16:55
Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
Хм. Странно.
А как работают, стараются же
таки да - не имеет аналогов не то шо в Европе, а в целой галактике как минимум.
Додано: Суб 28 сер, 2021 17:53
Alex2007 Наявність потрібних вивісок і гарних інформаційних роликів абсолютно не означає реальних дій. Станом на зараз в країні панує абсолютна непрофесійність, невігластво, умисний розвал владного апарату, жахливе беззаконня, корупція... Поки спроби отямити головного кварталівця і його оточення успіху не мають (якщо не враховувати дрібних нюансів). Крім того, вся ця 3,14здобратія (шлях би їх усіх трафив) по вуха замазана у стосунки з оточенням Трампа. Ситуація ускладнюється і тим, що є чіткі і суттєві розбіжності у ставленні до внутрішньої ситуації в країні та зовнішньої кремлівської агресію а також шляхів вирішення аж до повної байдужості і явного не втручання серед провідних світових демократій. Немає жодної монолітності в позиції Європи і ЄС зокрема, є, як мінімум, два табори: прокремлівська Німеччини з поплічниками і решта значно менш впливових країн, які чітко розуміють небезпеку. Тим більше, немає хоча б минулої показної єдності тої ж Німеччини та Великобританії і США.
У звязку з цим Вашингтон і Лондон вирішують яким чином діяти далі як щодо нашої багатостраждальної Неньки разом з нами так і щодо Європи, особливо у світлі суттєвих геополітичних змін на Євразійському материку. Ситуація на паузі, поки що ми дуже "стрьомні"...
Додано: Вів 31 сер, 2021 08:48
понадобилося 30 років, що по пшону вийти на рівень совковї УРСР
Додано: Пон 20 вер, 2021 12:34
Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
Потребление проката в Украине за 8 месяцев выросло на 20%
Додано: Пон 20 вер, 2021 12:50
Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
21-22 сентября будет заседание ФРС, и вполне верноятно нас ждет новый курс $
Додано: Пон 20 вер, 2021 13:50
Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
Ferrexpo в августе сократила выпуск окатышей на 11%
Зараз переглядають цей форум: antey1969, gootoo1978, ol_zy і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|