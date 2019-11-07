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Прогноз курса валют и факторы,
которые на него влияют

Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 20:51

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Росію заганяють у кут: Москва почала істерити від результатів саміту G20
https://24tv.ua/rosiyu-zaganyayut-kut-m ... i_n1784945
orest
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