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Прогноз курса валют и факторы,
которые на него влияют

Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 14:26

  orest написав:Як підсумок того, що сьогодні почув, прочитав, побачив, думаю
90+% війни не буде
Найближчими днями, може й до кінця наступного тижня буде підписано «Будапешт2» згідно якого
- Україна має позаблоковий статус (можливо якусь кількість років)
- Крим за дужками
- Законодавче закріплення особливого статусу лугандону

:lol:
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