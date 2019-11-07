|
|
|
Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 бер, 2022 14:26
orest написав:
Як підсумок того, що сьогодні почув, прочитав, побачив, думаю
90+% війни не буде
Найближчими днями, може й до кінця наступного тижня буде підписано «Будапешт2» згідно якого
- Україна має позаблоковий статус (можливо якусь кількість років)
- Крим за дужками
- Законодавче закріплення особливого статусу лугандону
-
sundaytvgood
-
-
- Повідомлень: 19
- З нами з: 16.09.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|4
|9318
|
|
|614
|160801
|
|
|0
|3575
|
|