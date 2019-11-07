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Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 бер, 2022 14:26
orest написав:
Як підсумок того, що сьогодні почув, прочитав, побачив, думаю
90+% війни не буде
Найближчими днями, може й до кінця наступного тижня буде підписано «Будапешт2» згідно якого
- Україна має позаблоковий статус (можливо якусь кількість років)
- Крим за дужками
- Законодавче закріплення особливого статусу лугандону
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Додано: Пон 09 тра, 2022 16:27
Доброго вечору, ми з України.
Прошу вибачення у всіх, за таку мою щиру переконаність в низькій імовірності початку повномасштабного вторгнення. Я допускав якусь мінімальну імовірність з огляду на повну неадекватність свинотрахів з кремля. Але, оцінюючи доступну інформацію про стан нашої та рашистської армій, професійний рівень, досвід і, особливо, мотивацію та психологічний стан військ, розумів і аргументував, що такий наступ є недоречним і безрезультативним для виродків з кремля.
Набагато більш логічним, ефективним і імовірним я вважав (і писав про це) варіант економічної блокади країни шляхом блокування портів (а отже левової частки експорту), військового загострення на лінії фронту в лугандонії і суттєвого зменшення інвестиційної привабливості економіки країни та унеможливлення закачки російського газу (блокування поставок пального з білорусії і рашистії). Такі дії були б безпечні для кремля і нанесли б нам катастрофічних втрат за 1,5-2 роки.
Але сталося що сталося. В результаті (про що писав і чому вважав такий розвиток подій недоречним) рашисти несуть катастрофічні втрати, відбувається тотальна демілітаризація росії на довгі роки. Світ нарешті переконався, що росія і її зс – це колос на глиняних ногах. Страх у світу пропав. Крім того, стало очевидним і те про що я не раз писав, щодо геополітичної ситуації у світі. Всі переконалися у реальній ролі урядів Німеччини та Франції, особливо в ролі фрау рібентроп, що не раз описував (колись казав, що німецький бізнес отямиться лише тоді, коли буде змушений купувати ДУЖЕ дорогі енергоресурси за ДУЖЕ дешеве євро, процес іде і Вашингтону й напружуватися особливо не прийшлося все зробила шмеркель з пуйлом). Також весь світ побачив реальну силу та позицію Великобританії (вихід якої з ЄС у свій час підтримував та вітав обома руками) та США і решти трохи слабших але не менш сміливих і адекватних підданих англійської королеви.
Маю щиру надію, що всі в Україні нарешті переконаються в тому, що немає доброго москаля крім мертвого (включаючи евенків,тувинців, бурятів і решти свиней-чеченців), що основою сильної і успішної України є таки АРМІЯ, МОВА, РЕЛІГІЯ (ще відсутність корупції, адже найбільшої шкоди «другій армії світу» завдали ЗСУ, а на другому місці корупція і алкоголізм російських генералів -полковників ну і оленеводів і свинотрахів нижчих чинів). Вірю в те, що фіналом цієї фатальної помилки ху йла буде наша перемога і розвал рашистського режиму та зникнення росії з карти світу. А ми вияснимо реальний перебіг подій перших днів вторгнення в Сумській, Чернігівській областях та на Півдні і в повній мірі накажемо всіх винних і зрадників, без різниці, які посади вони займають та станемо на шлях будівництва справді сильної і успішної країни.
Прошу, щоб всі менше слухали арестовичів і розуміли, що те що ху йло не оголосив сьогодні мобілізації, не означає, що він здався. Швидше всього мобілізація буде в найближчі дні. На жаль, схильний думати, що й імовірність застосування ТЯЗ чи іншої ЗМУ рашистами нікуди не пропала. Тому всім треба продовжувати робити все можливе для перемоги на своєму місці, може навіть і з ще більшими силами . Швидкої перемоги не буде (хіба бункерного усунуть так чи інакше на днях), хоч наші Військові та ТО й творять чудеса від першого дня і до сьогодні.
Ну і раз вже я сюди заскочив. Курс зараз є такий, який є. А яким він буде після нашої перемоги сказати поки дуже важко:
1. побачимо чим і як закінчиться війна, адже не відкидаю варіанту, що в певний період часу рашисти ще більше зосередять увагу на знищенні підприємств (всіх, до яких зможуть дотягнутися хоча б Х-ми) та спробують знищити всі порти країни (зараз максимально треба зосередити увагу і зусилля на недопущенні такого варіанту). Відсутність портів це відсутність експорту хоча б продукції аграріїв та видобувної галузі (що буде з металургією – велике питання). Експорт зд в європейські порти, через несумісність з європейською колією, буде дуже обмеженим (для аграріїв ще й стоїть питання географії та збереження потужностей сушки та обробки зерна). Взагалі, сумісність колій з мордором а не Європою зіграло такий самий злий «жарт» як і сумісність озброєння. Слава Богу і героям, які всупереч багатьох чинників, актуальних в перші дні-тижні, стримали рашистську орду, заміна озброєння на натівські стандарти відбувається швидкими темпами. А от що буде з коліями (експорт зараз міг би бути значно більшим і пальне можна було б завозити в значно більших кількостях ніж зараз)?
2. фінальний стан руйнування економіки, підприємств, інфраструктури, житлового фонду буде зумовлювати те, скільки людей, з тих хто виїхав за кордон, повернуться і скільки, навпаки, вирішить виїхати, коли відмінять обмеження. Ті, хто мають кошти придбати житло на Заході України, можуть спокійно придбати його і в Європі. Значне скорочення населення спровокує падіння попиту, скорочення економіки
3. відбудова країни, швидше всього, буде відбуватися іноземними компаніями, їх спеціалістами (ключовими точно), їх технікою (адже у нас немає спеціалізованої і в потрібній кількості), можливо і їх матеріалами (знову питання що у нас залишиться в робочому стані, внутрішні виробники всієї потреби не закриють). Через що виділені кошти на ці цілі сприятливо вплинуть на економіки країн-виконавців (як вже зараз впливають біженці), а не на нашу.
4. важливий вплив може бути від списання боргів, розмови про що вже йдуть
Швидкого відновлення економіки не буде, за 1-2 роки європейським економічним тигром ми не станемо (навіть відновлення сг, яке найбільш імовірне, має багато невідомих, це саме стосується й енергетики. Перспективи ІТ хороші, але питання чи ІТшники залишаться в країні). І тут навіть не питання швидкості відновлення підприємств і інфраструктури, а й того, що попит в Європі ще не скоро почне фонтанувати на фоні цін на сировини і енергоносії. Енергетична і продуктова кризи у світі, спровоковані агресією кремля та голод і катастрофічна міграція, які, з великою імовірністю, будуть цього року, світ і Європа не розгребуть ні цього року ні наступного (ще питання що можуть спровокувати абсолютно очевидні десятки мільйонів біженців з Азії і Африки, організовані та скеровані спеціалістами ФСБ, СЗР, рашистів в Європі. Адже це не цивілізовані, освічені, працьовиті і вдячні українки).
Все написане – грубі штрихи пейзажу в тумані (чи, швидше, диму). Не знаю, коли зможу заглянути сюди наступного разу. Бережіть себе і будьте обережними – безпечного міста в країні вже не залишилося. Всім сил і рішучості…
Слава УКРАЇНІ, смерть ворогам.
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Додано: Пон 09 тра, 2022 16:38
orest написав:...
Маю щиру надію, що всі в Україні нарешті переконаються в тому, що немає доброго москаля крім мертвого (включаючи евенків,тувинців, бурятів і решти свиней-чеченців),. .
В эфире телемарафона показали сюжет из Киева с возложения цветов в Парке Славы у вечного огня
Журналист описывает палитру мнений тех, кто пришёл возлагать цветы.
Одни говорят, что Путин хуже Гитлера, другие считают, что война пройдёт и затем снова будем с Россией дружить, третьи продолжают считать русских братским народом.
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Додано: Сер 11 тра, 2022 06:29
GALeon написав:
orest написав:...
Маю щиру надію, що всі в Україні нарешті переконаються в тому, що немає доброго москаля крім мертвого (включаючи евенків,тувинців, бурятів і решти свиней-чеченців),. .
В эфире телемарафона показали сюжет из Киева с возложения цветов в Парке Славы у вечного огня
Журналист описывает палитру мнений тех, кто пришёл возлагать цветы.
Одни говорят, что Путин хуже Гитлера, другие считают, что война пройдёт и затем снова будем с Россией дружить, третьи продолжают считать русских братским народом.
...вы ошиблись темой форума
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Додано: Сер 11 тра, 2022 08:18
abc111 написав: GALeon написав:
orest написав:...
Маю щиру надію, що всі в Україні нарешті переконаються в тому, що немає доброго москаля крім мертвого (включаючи евенків,тувинців, бурятів і решти свиней-чеченців),. .
В эфире телемарафона показали сюжет из Киева с возложения цветов в Парке Славы у вечного огня
Журналист описывает палитру мнений тех, кто пришёл возлагать цветы.
Одни говорят, что Путин хуже Гитлера, другие считают, что война пройдёт и затем снова будем с Россией дружить, третьи продолжают считать русских братским народом.
...вы ошиблись темой форума
Ні, саме відноситься до того, що процитуваа
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Додано: Вів 07 чер, 2022 18:54
Вітаю всіх.
1. На жаль, припущення початку травня починає справджуватися. Руйнування інфраструктури нашого аграрного сектору в процесі ведення бойових дій набуває розміру, мабуть, більшого ніж руйнування металургії. Нищиться і викрадається не тільки врожай і продукти переробки, але й техніка, елеватори,термінали, склади.
Дуже сильно сумніваюся,що вдасться експортувати щось (крім того, що краде рашистія) з минулорічного і свіжого врожаю. В купі з руйнуваннями майна це катастрофічно підірве господарства. А ще зовсім не відомо скільки угідь буде заміновано і стануть на певний час не придатними.
Але головна мета, все таки, це організація появи в Європі десятка-другого мільйонів біженців з країн Африки і решти сирій. Дуже боюся, що ціллю кремля, в даному процесі, є не просто підрив економіки і культурно-соціального середовища, а організація масових сутичок біженців з Африки з тимчасово переселеними з України. Такі масові безлади дозволять пропагандистам кремля і їх шестіркам в Європі роздути інформаційну хвилю про «крайній нацизм і фашизм» українців з метою спроби змінити відношення європейців до війни та розв’язати руки про кремлівським урядам де яких країн ЄС. Буду дуже здивований, якщо Туреччині щось вдасться…
2. Крім руйнування металургії та с/г великі питання зараз є до процесу накопичення запасів газу та вугілля. Особливо з огляду перспектив на припинення транзиту (не раз ще до повномасштабного вторгнення описував проблему). Надіюся, що зупинка економіки дозволила залишити певну кількість в сховищах і поповнювати їх власним видобутком. Блокада портів зупинила не тільки експорт, але й додає проблем з імпортом вугілля. В минулому дописі піднімав питання сумісності залізниці з євро коліями. Розумію, що будівництво сумісних колій хоча б до Києва і Одеси (в перспективі) буде коштувати мільярди не грн.. Та зараз можна було б продовжити нашу «нахєрширшу мордорськостандартну» в Польщу і Словаччину чи Румунію та там організувати процес перевантаження на вагони на європейській колії (робити такі пункти перевантаження тут не доречно, бо по них буде прилітати регулярно). Думаю, на таке можна було б схилити наших партнерів. Це б суттєво могло пришвидшити і збільшити обсяги експорту-імпорту по зд, розвантаживши автотранспорт і переходи. Але когось зараз уже значно більше цікавлять рейтинги і майбутні вибори ніж проблеми армії, підприємств, економіки.
3. Щодо чорноморських портів, поки рашисти мають надію, що зможуть їх використовувати в майбутньому, вони в безпеці. А далі все буде залежати від нас…
4. Дуже дивно зараз чути від людей, які з перших днів приходу до влади почали хєрити власний ВПК і розводити війська на не підготовлені рубежі, що НАТО!!!!!!!! дає нам мало зброї і робить це дуже повільно… А що станеться, якщо з тих чи інших причин, раптом, це постачання стане на паузу???? Волонтери, яким уклін до землі, дістануть амуніцію, плитоноски, теплові зори, пікапи, нагодують, привезуть ліки і бинти, непрофільні підприємства виготовлять глушники і планки для прицілів, може ще щось, але не танки, гаубиці, снаряди і ракети. Може час не про рейтинги пса Патрона, скажімо так, думати а про стан стратегічних і ВПК підприємств?
5. В продовження попередньої думки, в світі, Європі і серед наших «придворних» спікерів надто багато уваги відводять для дешевої, слабкої маріонетки Орбана і його соратників в Будапешті. Угорські «товариші» це тільки ширма, відволікаючий шум, щоб відвернути увагу від дій Берліну і Парижу. Саме ці споконвічні і головні союзники кремля зараз прикладають максимум зусиль для того, щоб, попри все, ми отримували зброї, особливо важкої і наступальної, якомога менше і максимально повільніше (навіть не зважаючи на очевидну катастрофу, яку пуйло готує Європі і їх мюнхенам-марселям на зиму і наступний рік). Ось де вся біда. Сподіваюся, зараз Борис буде знову мати більше часу для нас і продовжить чмирити і заганяти «в стойло» шольцошмеркеля і макарона. Ще біда й в тому, що крім рашистських фюрерів, довга війна вигідна і Вашингтону, щоб максимально ослабити і знищити не тільки армію, але й економіку раші.
6. Сподіваюся, наші бойові генерали чудово розуміють всю специфіку з кількістю і швидкістю постачання натівського озброєння і зможуть розподілити його максимально ефективно. А хлопці зможуть цей мінімум, як і раніше, використати максимально ефективно. Чекаємо новин з Півдня. Сподіваюся, там ми побачимо позитивний результат максимально ефективного використання цього доступного мінімуму… Резерв, поповнення, свіжа гаряча кров – це дуже добре, але вже давно свої своїх не збивали. Сподіваюся, висновки зроблять миттєво і згадають все, чого вчили і про що розказували…
П.С. Щодо курсу, абсолютно нічого не зрозуміло, доки не буде зрозуміло коли як і чим закінчиться війна. Єдине що, десь з вересня надходження валюти в країну від експортерів, які зараз максимально її притримують, будуть відчутні. Почнуть закінчуватися 365 днів…
Всім сил і рішучості продовжувати нищити рашистську наволоч, кожен на своєму місці, хто і як може.
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