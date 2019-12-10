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Прогноз валютного курсу та фактори, що на нього впливають
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 22 жов, 2022 11:32
Zochan написав:
orest написав:Форвард Банк фсьо.
Звідки інформація?
В понеділок буде остаточно зрозуміло. Ніби у вечері "НБУ" передумав. Зараз іде активний порятунок бізнесів рашистських багатіїв в Україні. Замість того, щоб, хоча б з солідарності до Заходу, який арештовує, вводить санкції, несе економічні втрати, вливає десятки млрд уо в нашу армію і економіку, конфіскувати російський бізнес і перелаштувати його на підтримку національних інтересів, представники влади безпосередньо і через підставних рятують все і переписують на підставних підарів все. Починаючи від шаражкіних кантор шарія і закінчуючи енергетикою, стратегічною металургією і банківським бізнесом дерипаски, фрідмана і інших.
При чому, не отямлює зелене бидло навіть те, що під контролем кремлівських виродків енергетичні обєкти і вся важлива інформація щодо переключень-перекомутацій, ходу ремонтів, стану галузі іобєктів. Не викликає занепокоєння те, що алюміній, авіа і ракетобудування під дерипаскою і тд і тп. Рятують і зберігають все. Арахамія рятує Альфу, не встигає, ще не придумали як це зробити, тому може й по Форварду відкотяться, бо питання можуть виникнути і в українців і за кордоном чому з одним так а з іншим ні. Може не хочуть лишньої уваги до банків привертати, а може й рятують все і для всіх рашських сук...
Щодо ракетних і авіаобстрілів, не слід чекати, що в кремлівських 3,14дарасів щось закінчиться. Калібри потрохи збирають, Х-и розконсервовують, досвіду набираються, Іран, через те що в Ізраїлі та США вибори, і США Ізраїль та Туреччина не можуть домовитися, піднімає голову і все більше допомагає рашці зброєю. Наше ППО просто відмінне, з огляду на інструменти, але вище голови хлопці не стрибнуть. Нам потрібна можливість бити у відповідь на 300-500-500+ км, щоб остудити уродів. Але... Своє зрадники похєрили а НАТО не поспішає, чомусь, ні з ракетами ні з авіацією. Лишився останній крок, але нога завмерла піднятою. Хз, може вечірній тєлєзвізді треба таки взятися за наведення порядку в середині країни, а не тільки звинувачувати партнерів... А арестовичі з ждановими і більшістю інших яковин уже давно перетворилися в бльохерів, несуть часто всяку срань, лиш би аудиторії добрати і монетизацію збільшити.
Щодо курсу, раз я тут. Економіка країни знищена не менше ніж на 40%. Металургія, сг, торгівля. Добралися й до енергетики, поки 40%, але, бачу, стоїть мета знищити значно більше (а ще весною один грьобаний казкар розказував, як ми завалимо нашою електроенергією європейський ринок і замінимо російський газ). Якщо справа так піде далі, а вона піде, судячи з новин із за поребрика і від рашистських військових, наша економіка буде знищена більше ніж на 50% зовсім скоро. Ми станемо максимально імпортозалежними, робочих місць і можливості заробляти буде не густо, тому буде завдання тримати споживчі ціни і курс буде головним чинником, на рівні з потугами випросити і надходженнями чергових позик і грантів з Вашингтону, Лондону і Брюселю. Не за горами, певно і обовязковий продаж експортної виручки...
Не сумуйте і памятайте що в країні війна і якщо ми ще хочемо перемогти, то пріоритети треба правильно розставляти...
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orest
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Додано: Суб 22 жов, 2022 13:47
orest написав:Хз, може вечірній тєлєзвізді треба таки взятися за наведення порядку в середині країни, а не тільки звинувачувати партнерів...
Ви собі навіть не уявляєте, скільки з тих, які
його ненавиділи, подивившись декілька місяців "єдині новини" повірили йому, а ми дивуємось рашистам
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Zochan
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Додано: Суб 22 жов, 2022 15:49
orest написав:
Щодо курсу
Що по євро думаєте, на півроку-рік?
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Додано: Нед 23 жов, 2022 09:42
Zochan написав:
orest написав:Хз, може вечірній тєлєзвізді треба таки взятися за наведення порядку в середині країни, а не тільки звинувачувати партнерів...
Ви собі навіть не уявляєте, скільки з тих, які
його ненавиділи, подивившись декілька місяців "єдині новини" повірили йому, а ми дивуємось рашистам
На щастя, дуже багато людей таки працює для перемоги і немає часу дивитися є..аний марафон на г+г. Дууууже багато людей знає чому південь був окупований за пів дня, чому сталася маріупольська трагедія. Маса людей за останні 8 місяців стали свідками мародерства зеленого гавна всіх рівнів у всіх регіонах країни та віддали чи не останнє, щоб, наперекір діям слуг, забезпечити армію всім вкрай необхідним. Дуже багато є свідками того, що зараз відбувається на звільнених територіях, кому скільки і як виділяється грошей на відновлення і як "ремонтуються" дороги і коситься трава за мільйони там де вибухають снаряди СТВОЛЬНОЇ артилерії. І тд і тп... І думки у них зовсім інакші і бажання, щоб після перемоги хєрої і звьйозди сіли на довго. А є ще відмінність політичних вподобань мільйонів тих хто повернувся в Україну і виїхав...
До речі, звернули увагу, що втрати рашистських окупаційних військ за останній тиждень у півтора рази більші ніж два-три тижні до того? Хтось знову скоро може дуже сильно перелякатися і попуститися...
Щодо євро. Проти євро зараз буде грати опалювальний сезон; наступний етап погіршення торгового та платіжного балансу ЄС, через сезонну зміну в економіці і продовження зменшення купівельної спроможності в Європі та на експортних ринках всяких бмв і сіменсів; разюча відмінність результатів економіки за 2022 рік в США та ЄС; чергова ескалація на фронтах в Україні, а, можливо, й поява нових фронтів. Через це, євро має шанс опуститися до 0,95-0,96. Поки небезпека розвалу ЄС відчутно зменшилася, отже і євро вже не така небезпечна валюта для конвертації і збереження. Після нашої перемоги в досить короткий час євро має шанс швидко повернутися в діапазон 1,05-1,1. Але це якщо не буде перенесення військових дій на території Білорусії та Молдови для витіснення звідти залишків підрозділів вс рф...
Всім сил, сміливості та віри
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orest
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Додано: Пон 28 лис, 2022 17:56
Очікую на невелике зростання після нового року, але не сильне до 10%
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webzepa
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Додано: Нед 05 лют, 2023 17:49
webzepa написав:
Очікую на невелике зростання після нового року, але не сильне до 10%
1,10
треба було брати евро по 0,97
потяг рушив 3 місяці тому
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prodigy
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Додано: Пон 06 лют, 2023 07:02
prodigy написав: webzepa написав:
Очікую на невелике зростання після нового року, але не сильне до 10%
1,10
треба було брати евро по 0,97
потяг рушив 3 місяці тому
Чуйка підказує, що до наступної зими євро вниз стосвно бакса.
Зазвичай, євро має локальний макимум в кінці січня.
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Investor_K
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