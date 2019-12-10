RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Прогноз валютного курсу та
фактори, що на нього впливають

Прогноз валютного курсу та фактори, що на нього впливають
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 37383940
Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 11:32

  Zochan написав:
orest написав:Форвард Банк фсьо.
Звідки інформація?

В понеділок буде остаточно зрозуміло. Ніби у вечері "НБУ" передумав. Зараз іде активний порятунок бізнесів рашистських багатіїв в Україні. Замість того, щоб, хоча б з солідарності до Заходу, який арештовує, вводить санкції, несе економічні втрати, вливає десятки млрд уо в нашу армію і економіку, конфіскувати російський бізнес і перелаштувати його на підтримку національних інтересів, представники влади безпосередньо і через підставних рятують все і переписують на підставних підарів все. Починаючи від шаражкіних кантор шарія і закінчуючи енергетикою, стратегічною металургією і банківським бізнесом дерипаски, фрідмана і інших.
При чому, не отямлює зелене бидло навіть те, що під контролем кремлівських виродків енергетичні обєкти і вся важлива інформація щодо переключень-перекомутацій, ходу ремонтів, стану галузі іобєктів. Не викликає занепокоєння те, що алюміній, авіа і ракетобудування під дерипаскою і тд і тп. Рятують і зберігають все. Арахамія рятує Альфу, не встигає, ще не придумали як це зробити, тому може й по Форварду відкотяться, бо питання можуть виникнути і в українців і за кордоном чому з одним так а з іншим ні. Може не хочуть лишньої уваги до банків привертати, а може й рятують все і для всіх рашських сук...
Щодо ракетних і авіаобстрілів, не слід чекати, що в кремлівських 3,14дарасів щось закінчиться. Калібри потрохи збирають, Х-и розконсервовують, досвіду набираються, Іран, через те що в Ізраїлі та США вибори, і США Ізраїль та Туреччина не можуть домовитися, піднімає голову і все більше допомагає рашці зброєю. Наше ППО просто відмінне, з огляду на інструменти, але вище голови хлопці не стрибнуть. Нам потрібна можливість бити у відповідь на 300-500-500+ км, щоб остудити уродів. Але... Своє зрадники похєрили а НАТО не поспішає, чомусь, ні з ракетами ні з авіацією. Лишився останній крок, але нога завмерла піднятою. Хз, може вечірній тєлєзвізді треба таки взятися за наведення порядку в середині країни, а не тільки звинувачувати партнерів... А арестовичі з ждановими і більшістю інших яковин уже давно перетворилися в бльохерів, несуть часто всяку срань, лиш би аудиторії добрати і монетизацію збільшити.
Щодо курсу, раз я тут. Економіка країни знищена не менше ніж на 40%. Металургія, сг, торгівля. Добралися й до енергетики, поки 40%, але, бачу, стоїть мета знищити значно більше (а ще весною один грьобаний казкар розказував, як ми завалимо нашою електроенергією європейський ринок і замінимо російський газ). Якщо справа так піде далі, а вона піде, судячи з новин із за поребрика і від рашистських військових, наша економіка буде знищена більше ніж на 50% зовсім скоро. Ми станемо максимально імпортозалежними, робочих місць і можливості заробляти буде не густо, тому буде завдання тримати споживчі ціни і курс буде головним чинником, на рівні з потугами випросити і надходженнями чергових позик і грантів з Вашингтону, Лондону і Брюселю. Не за горами, певно і обовязковий продаж експортної виручки...

Не сумуйте і памятайте що в країні війна і якщо ми ще хочемо перемогти, то пріоритети треба правильно розставляти...
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 4186
З нами з: 10.03.14
Подякував: 7373 раз.
Подякували: 6522 раз.
 
Профіль
3
12
1
19
Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 13:47

Re: Прогноз валютного курсу та фактори, що на нього впливают

orest написав:Хз, може вечірній тєлєзвізді треба таки взятися за наведення порядку в середині країни, а не тільки звинувачувати партнерів...

Ви собі навіть не уявляєте, скільки з тих, які
його ненавиділи, подивившись декілька місяців "єдині новини" повірили йому, а ми дивуємось рашистам :(
Zochan
 
Повідомлень: 705
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 15:49

Re: Прогноз валютного курсу та фактори, що на нього впливают

  orest написав:Щодо курсу
Що по євро думаєте, на півроку-рік?
otshelnick1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30
З нами з: 13.10.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 09:42

  Zochan написав:
orest написав:Хз, може вечірній тєлєзвізді треба таки взятися за наведення порядку в середині країни, а не тільки звинувачувати партнерів...

Ви собі навіть не уявляєте, скільки з тих, які
його ненавиділи, подивившись декілька місяців "єдині новини" повірили йому, а ми дивуємось рашистам :(

На щастя, дуже багато людей таки працює для перемоги і немає часу дивитися є..аний марафон на г+г. Дууууже багато людей знає чому південь був окупований за пів дня, чому сталася маріупольська трагедія. Маса людей за останні 8 місяців стали свідками мародерства зеленого гавна всіх рівнів у всіх регіонах країни та віддали чи не останнє, щоб, наперекір діям слуг, забезпечити армію всім вкрай необхідним. Дуже багато є свідками того, що зараз відбувається на звільнених територіях, кому скільки і як виділяється грошей на відновлення і як "ремонтуються" дороги і коситься трава за мільйони там де вибухають снаряди СТВОЛЬНОЇ артилерії. І тд і тп... І думки у них зовсім інакші і бажання, щоб після перемоги хєрої і звьйозди сіли на довго. А є ще відмінність політичних вподобань мільйонів тих хто повернувся в Україну і виїхав...
До речі, звернули увагу, що втрати рашистських окупаційних військ за останній тиждень у півтора рази більші ніж два-три тижні до того? Хтось знову скоро може дуже сильно перелякатися і попуститися...

Щодо євро. Проти євро зараз буде грати опалювальний сезон; наступний етап погіршення торгового та платіжного балансу ЄС, через сезонну зміну в економіці і продовження зменшення купівельної спроможності в Європі та на експортних ринках всяких бмв і сіменсів; разюча відмінність результатів економіки за 2022 рік в США та ЄС; чергова ескалація на фронтах в Україні, а, можливо, й поява нових фронтів. Через це, євро має шанс опуститися до 0,95-0,96. Поки небезпека розвалу ЄС відчутно зменшилася, отже і євро вже не така небезпечна валюта для конвертації і збереження. Після нашої перемоги в досить короткий час євро має шанс швидко повернутися в діапазон 1,05-1,1. Але це якщо не буде перенесення військових дій на території Білорусії та Молдови для витіснення звідти залишків підрозділів вс рф...

Всім сил, сміливості та віри
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 4186
З нами з: 10.03.14
Подякував: 7373 раз.
Подякували: 6522 раз.
 
Профіль
3
12
1
19
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 17:56

Re: Прогноз валютного курсу та фактори, що на нього впливают

Очікую на невелике зростання після нового року, але не сильне до 10%
webzepa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 28.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 17:49

  webzepa написав:Очікую на невелике зростання після нового року, але не сильне до 10%


1,10
треба було брати евро по 0,97
потяг рушив 3 місяці тому
prodigy
 
Повідомлень: 9411
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3105 раз.
Подякували: 3174 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 07:02

  prodigy написав:
  webzepa написав:Очікую на невелике зростання після нового року, але не сильне до 10%


1,10
треба було брати евро по 0,97
потяг рушив 3 місяці тому

Чуйка підказує, що до наступної зими євро вниз стосвно бакса.
Зазвичай, євро має локальний макимум в кінці січня.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8529
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 843 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 18:11

Re: Прогноз валютного курсу та фактори, що на нього впливают

1 з Сенсом Ясність – Форварду Капець. Десь так і попереджав. Але чи так вже все ясно з Сенсом?
2 Щодо євро. Дуже важко було в жовтні передбачити, що зима в Європі буде аж на стільки теплою. Ну і «бла-бла-бла» від ФРС щоб повирішувати певні ситуативні питання. Зараз чинники зовсім інші, роль енергоносіїв відходить на задній план. Результат чого і спостерігаємо на «табло». Є всі шанси пірнути під 1,05, а там уже до паритету дорога чиста, як з Криму до Херсону і Каховки рік тому…
3 кажуть по марахфону на г+г що «Маріуполь відбудуємо, буде ще краще ніж до 2022». Журналісти, ще й далеко не найкращі, що з них візьмеш. Напевно вони не знають, що ВСЕ у цьому місті, яке ще відіграє свою роль в історії держави, трималося на двох меткомбінатах і морському порту. Щодо порту,питання відкрите. А от меткомбінати зруйновані і їх доля на ринку (особливо зовнішньому) зайнята іншими більш сучасними і ефективнішими підприємствами. Хто зараз ризикне інвестувати мільярди не грн. у їх відбудову (а попередньо ж ще треба енергетику реанімувати в країні) розуміючи, що інвестиції навряд чи повернуться в найближчі кілька сот років (якщо взагалі повернуться)? А якщо в місті не буде де заробити на життя, то хто там буде жити? А скільки ще таких Маріуполів в країні є і скільки ще буде? А 10 млн виїхало (це поки що)...
До речі, Герасимов повернувся. Виглядає на те,що енергетиці трохи дадуть спокій, а от залізниця, мости, промислове виробництво, сг підприємства, ПОРТИ, на жаль, житлові мікрорайони… Відмовлятися від задуманого і вже запущеного в реалізацію ніхто не буде...
4 хоч і зернова ініціатива зараз під питанням, а в Європі аграрії піднімають питання мит на дешеве зерно з України (ті, хто не може, з ПЕВНИХ причин, потрапити в порти Одеси з своїм зерном, везе його любими способами в Європу), аграрії будуть сіяти. А коли аграрії сіють, долар в країні дешевшає.
5 переглянув кілька сторінок на головній гілці. Там передчуття змін курсу. Погоджуюсь. Підозрюю, що березень – місяць НОВИХ курсів…
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 4186
З нами з: 10.03.14
Подякував: 7373 раз.
Подякували: 6522 раз.
 
Профіль
3
12
1
19
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 22:50

orest
З поверненням!
Давно не писали тут.
Сподіваюсь, все гаразд!!!
V2
4
 
Повідомлень: 7817
З нами з: 03.07.09
Подякував: 283 раз.
Подякували: 1303 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 37383940
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Прогноз курса доллара на весну 2011
Anonymous » Чет 27 січ, 2011 10:54
4 11503
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 січ, 2022 03:47
vkladchiik
ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА на 2017 год (UAH/USD) 1 ... 60, 61, 62
KOKS » Сер 07 гру, 2016 12:15
614 164369
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 гру, 2019 10:47
tobias
Опитування для ексортерів з метою лібералізації валютного за
Tati_Tsip » Вів 10 гру, 2019 14:23
0 8436
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 14:23
Tati_Tsip

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2493)
25.02.2023 22:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.