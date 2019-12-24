Прогноз валютного курсу та фактори, що на нього впливають

Додано: Вів 30 тра, 2023 22:09

Наголошував на тому, що всі позитивні прогнози як по економіці так і по курсу базуються на тому, що буде успішний наступ ЗСУ з усіма наслідками, відбудовою, інвестиціями...

Станом на зараз проекти фсб козир і буратіно всіма силами стримують ЗСУ, даючи 3,14дарам можливість краще закопатися-забетонуватися, замінуватися, укріпитися. Паралельно ця псякрев зливає кремлівським кураторам розташування складів і не тільки. І ми маємо Павлоград, Житомир, Хмельницький і тд. А пропагандони на г+г розказують як успішно ППО відбиває атаки...

Все це ті висерки роблять для того, щоб до зими повернути якомога менше територій, дати рашистам можливість відновлювати армію, навчатися. В цей же час москальські фсб і сзр досягають певних "дипломатичних" успіхів у світі і вже не тільки мадяри, а пів Африки і Південної Америки підспівують Сі Зіньпіню і його спец Лі Хую (мовчу вже про ті речі, які останнім часом творить макарон, а якщо ще й послідовники шмеркель активізуються, адже економіка Німеччини трохи в опі). Не відомо як Ердоган заспіває тепер а без експорту зерна економіці зовсім важко буде...

Потім це зелене кодло нам заспіває, що країна на межі. Ворог сильний і треба домовлятися. Ось тут і випливе знову план пекіну. А після його підписання не буде ніяких репарацій ні в якому вигляді. Не буде відбудови, інвестицій і всього іншого, про що всі оптимісти на чолі з мішкою підляком співають...

Колись такі ситуації добре Джонсонюк вирішував, терміново прибуваючи в Київ щоб вигуляти недоросля один на один. А зараз навіть візит на Велику Сімку в Хіросіму нічого не вирішив.

Може візит делегації Атлантичної ради щось вирішить. Бо якщо ще трохи дамо рашистам знищувати склади...

Євро, до речі, вже відчуває всю пікантність ситуації.