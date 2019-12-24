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Прогноз валютного курсу та фактори, що на нього впливають
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 30 тра, 2023 22:09
Наголошував на тому, що всі позитивні прогнози як по економіці так і по курсу базуються на тому, що буде успішний наступ ЗСУ з усіма наслідками, відбудовою, інвестиціями...
Станом на зараз проекти фсб козир і буратіно всіма силами стримують ЗСУ, даючи 3,14дарам можливість краще закопатися-забетонуватися, замінуватися, укріпитися. Паралельно ця псякрев зливає кремлівським кураторам розташування складів і не тільки. І ми маємо Павлоград, Житомир, Хмельницький і тд. А пропагандони на г+г розказують як успішно ППО відбиває атаки...
Все це ті висерки роблять для того, щоб до зими повернути якомога менше територій, дати рашистам можливість відновлювати армію, навчатися. В цей же час москальські фсб і сзр досягають певних "дипломатичних" успіхів у світі і вже не тільки мадяри, а пів Африки і Південної Америки підспівують Сі Зіньпіню і його спец Лі Хую (мовчу вже про ті речі, які останнім часом творить макарон, а якщо ще й послідовники шмеркель активізуються, адже економіка Німеччини трохи в опі). Не відомо як Ердоган заспіває тепер а без експорту зерна економіці зовсім важко буде...
Потім це зелене кодло нам заспіває, що країна на межі. Ворог сильний і треба домовлятися. Ось тут і випливе знову план пекіну. А після його підписання не буде ніяких репарацій ні в якому вигляді. Не буде відбудови, інвестицій і всього іншого, про що всі оптимісти на чолі з мішкою підляком співають...
Колись такі ситуації добре Джонсонюк вирішував, терміново прибуваючи в Київ щоб вигуляти недоросля один на один. А зараз навіть візит на Велику Сімку в Хіросіму нічого не вирішив.
Може візит делегації Атлантичної ради щось вирішить. Бо якщо ще трохи дамо рашистам знищувати склади...
Євро, до речі, вже відчуває всю пікантність ситуації.
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orest
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Додано: Вів 06 чер, 2023 19:15
Наслідки руйнування дамби Каховської ГЕС
1 значне забруднення Дніпра нижче за течією та частини Чорного моря відходами металургійних комбінатів, які знаходяться на берегах Каховського водосховища та десятиліттями скидали мало очищені відходи у водосховище. Вони осідали на дні. Зараз течією будуть частково змиті. Додатково відбудеться забруднення змитими об’єктами виробничої та с/г діяльності, розмитими цвинтарами, сміттєзвалищами і тд.
2 значне забруднення грунту та грунтових вод територій нижче за течією. Значні проблеми з питною водою та водою для с/г діяльності цих територій (ареал значно більше місць затоплення)
3 повне чи часткове знищення житла в десятках населених пунктів, для відновлення якого коштів найближчим часом не буде
4 забруднення тими ж речовинами грунтових вод територій біля каховського водосховища. Значне забруднення земель через брудний пил, який буде розноситися вітром з осушених площ
5 значне зменшення рівня грунтових вод на територіях вище за течією від дамби, що викличе проблеми з питною водою та принесе значні проблеми с/г в регіоні. Взагалі, питна вода стане проблемою для кількох обласних та десятків районних центрів з усіма наслідками.
6 зупинка великої кількості металургійних підприємств (і не тільки металургійних), які, для виробничого процесу, використовували воду з водосховища. Також, зупинка великої кількості підприємств та фоп, які займалися суміжним та обслуговуючим бізнесом цих підприємств. Це втрата тисяч а може й десятків тисяч робочих місць
Як підсумок, чергові значні проблеми для провідних секторів економіки. Скорочення ВВП і експортних можливостей, міграція десятків тисяч людей. Вплив на курс не моментальний а відтермінований
Це все у випадку, якщо ситуацію з охолодженням реакторів Запорізької АЕС вдасться втримати під контролем і не станеться «фукусіми х 6». Точніша картина почне вимальовуватися через 5-6 днів...
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Додано: Вів 03 гру, 2024 16:48
от я і думаю, може в золото. а не валюту. Як вважаете, куди дадуть провалитися курсу:?
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rvgu108527
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 19:49
Усім привіт!
Не по Дяді Сашівськи, почну з початку.
Золото. Перш за все, це не про тисячу і навіть не про десять тисяч дол. США, ну і не про кілька місяців. По друге, золото – це інструмент, попит на який, відповідно і ціна, росте в часи криз і шухерів. А що буде, якщо нова адміністрація у Вашингтоні зможе завершити, так чи інакше, всі війни і конфлікти? Золото зараз явно не на історичних мінімумах, а шанс перетікання лишніх ще ковідних трильйонів у акції чи інші інструменти в період кількох років є. З огляду на те, що відбувається зараз у США і не тільки, може є зміст подумати про акції Тесли, Мети чи Тік Току (як основного інструменту перемоги у виборах в інфантильних і дезорієнтованих суспільствах провідних «демократій» світу) а не про золото.
Україна і курс ВКВ у 2025 р (поверхнево і штрихами, оскільки абсолютно не зрозуміло, які чинники і який період часу будуть головними уже з наступного тижня). Спочатку трохи базових величин:
Надходження держбюджету за 2024 рік – 2177 млрд грн, видатки – 3488 млрд грн. Дефіцит – 1311 млрд грн. чи близько 32 млрд дол. США
Міжнародні резерви України на кінець 2024 року склали 43,8 млрд дол. США і збільшилися на 3,5 млрд дол. США. При тому, що міжнародна фінансова підтримка за рік склала 42 млрд дол. США, а валютних ОВДП було реалізовано на суму 3,5 млрд дол. США
Імпорт за 2024 рік становив 70,7 млрд дол. США, експорт – 41,6 млрд дол. США. Дефіцит торгового балансу – 29,1 млрд дол. США
Чисті інтервенції НБУ за рік склали 34,8 млрд дол. США
Грошове забезпечення ЗСУ за рік склало 973 млрд грн. чи приблизно 23 млрд дол. США
Держборг на кінець 2024 року становить приблизно 7 трлн грн. (більше 70% - це зовнішній борг)
За 2024 рік не повернулося з за кордону близько 450 тис українців. Це більше ніж в 3 рази від показника 2023 року (134 тис)
Український бізнес найбільшою проблемою і перешкодою розвитку чи існування бачить дефіцит робочої сили.
Подібні величини чи суми в тексті вище позначати не буду. Сподіваюся, все й так видно і зрозуміло.
Щодо курсу у 2025 році, гадати на кавових фусах можна у двох варіантах: якщо війна чи гаряча фаза бойових дій на ЛБЗ закінчиться (заморозиться) на тривалий період часу чи з імовірністю підписання якихось домовленостей та якщо все залишиться як є.
Якщо все залишиться як є, то курс може досягати 45 грн за дол. США чи навіть більше.
У випадку замороження, зупинки, перемир’я курс буде залежати від кількох основних моментів:
На скільки інтенсивно і на яких умовах оплати буде відбуватися закупівля озброєння та боєприпасів.
На скільки інтенсивно і при якому залученні імпорту буде відбуватися будівництво, модернізація, відновлення безпечної (в тч підземної) військової і ВПК інфраструктури .
Умов і швидкості відновлення енергогенерації (якщо ЗАЕС втрачена, то генерації для відновлення роботи економіки критично мало). Інтенсивності відновлення портової інфраструктури. Окремо стоїть питання залізничного транспорту. Для безпеки країни нам необхідно як найшвидше перейти на стандарти ЄС (сумісність колій з росією недопустима).
Важливе питання чи відкриють кордони та напрямок і інтенсивність міграційних процесів. Від цього залежить величина побутового імпорту а також питання готівкової валюти: чи буде готівка (чорний ринок) джерелом надходжень валюти в банки та на міжбанк чи джерелом попиту (як зараз).
Списання зовнішнього держборгу (при теперішній американській адміністрації варіант практично неможливий)
Вибори. В переліку популістських методів активізації планктону зміцнення грн може бути. Це може бути річним дном
Швидше всього, криза в будівельній галузі і на ринку нерухомості в 2025 році не почнеться…
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orest
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Додано: Нед 09 лют, 2025 07:18
orest написав:
Усім привіт!
Не по Дяді Сашівськи, почну з початку.
Золото. Перш за все, це не про тисячу і навіть не про десять тисяч дол. США, ну і не про кілька місяців. По друге, золото – це інструмент, попит на який, відповідно і ціна, росте в часи криз і шухерів. А що буде, якщо нова адміністрація у Вашингтоні зможе завершити, так чи інакше, всі війни і конфлікти? Золото зараз явно не на історичних мінімумах, а шанс перетікання лишніх ще ковідних трильйонів у акції чи інші інструменти в період кількох років є. З огляду на те, що відбувається зараз у США і не тільки, може є зміст подумати про акції Тесли, Мети чи Тік Току (як основного інструменту перемоги у виборах в інфантильних і дезорієнтованих суспільствах провідних «демократій» світу) а не про золото.
Україна і курс ВКВ у 2025 р (поверхнево і штрихами, оскільки абсолютно не зрозуміло, які чинники і який період часу будуть головними уже з наступного тижня). Спочатку трохи базових величин:
Надходження держбюджету за 2024 рік – 2177 млрд грн, видатки – 3488 млрд грн. Дефіцит – 1311 млрд грн. чи близько 32 млрд дол. США
Міжнародні резерви України на кінець 2024 року склали 43,8 млрд дол. США і збільшилися на 3,5 млрд дол. США. При тому, що міжнародна фінансова підтримка за рік склала 42 млрд дол. США, а валютних ОВДП було реалізовано на суму 3,5 млрд дол. США
Імпорт за 2024 рік становив 70,7 млрд дол. США, експорт – 41,6 млрд дол. США. Дефіцит торгового балансу – 29,1 млрд дол. США
Чисті інтервенції НБУ за рік склали 34,8 млрд дол. США
Грошове забезпечення ЗСУ за рік склало 973 млрд грн. чи приблизно 23 млрд дол. США
Держборг на кінець 2024 року становить приблизно 7 трлн грн. (більше 70% - це зовнішній борг)
За 2024 рік не повернулося з за кордону близько 450 тис українців. Це більше ніж в 3 рази від показника 2023 року (134 тис)
Український бізнес найбільшою проблемою і перешкодою розвитку чи існування бачить дефіцит робочої сили.
Подібні величини чи суми в тексті вище позначати не буду. Сподіваюся, все й так видно і зрозуміло.
Щодо курсу у 2025 році, гадати на кавових фусах можна у двох варіантах: якщо війна чи гаряча фаза бойових дій на ЛБЗ закінчиться (заморозиться) на тривалий період часу чи з імовірністю підписання якихось домовленостей та якщо все залишиться як є.
Якщо все залишиться як є, то курс може досягати 45 грн за дол. США чи навіть більше.
У випадку замороження, зупинки, перемир’я курс буде залежати від кількох основних моментів:
На скільки інтенсивно і на яких умовах оплати буде відбуватися закупівля озброєння та боєприпасів.
На скільки інтенсивно і при якому залученні імпорту буде відбуватися будівництво, модернізація, відновлення безпечної (в тч підземної) військової і ВПК інфраструктури .
Умов і швидкості відновлення енергогенерації (якщо ЗАЕС втрачена, то генерації для відновлення роботи економіки критично мало). Інтенсивності відновлення портової інфраструктури. Окремо стоїть питання залізничного транспорту. Для безпеки країни нам необхідно як найшвидше перейти на стандарти ЄС (сумісність колій з росією недопустима).
Важливе питання чи відкриють кордони та напрямок і інтенсивність міграційних процесів. Від цього залежить величина побутового імпорту а також питання готівкової валюти: чи буде готівка (чорний ринок) джерелом надходжень валюти в банки та на міжбанк чи джерелом попиту (як зараз).
Списання зовнішнього держборгу (при теперішній американській адміністрації варіант практично неможливий)
Вибори. В переліку популістських методів активізації планктону зміцнення грн може бути. Це може бути річним дном
Швидше всього, криза в будівельній галузі і на ринку нерухомості в 2025 році не почнеться…
Головне питання - в чому залишити капітал - овдп , якції міжнародних компаній, злитки золота , валютна готівка , купівля дому ( будівництво ) , гривневі депозити
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sens
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Додано: Вів 11 лют, 2025 17:53
sens написав:
Головне питання - в чому залишити капітал - овдп , якції міжнародних компаній, злитки золота , валютна готівка , купівля дому ( будівництво ) , гривневі депозити
Ну тут, перш за все, треба розуміти скільки цього капіталу. А по друге, кому і для чого Ви цей капітал залишаєте. По третє, на скільки він має бути прибутковим, мобільним чи ліквідним.
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Додано: Нед 02 бер, 2025 12:33
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України у 2025р. з 4,7% до 3,5%.
Хоча Україна увійшла у 2025 рік із забезпеченим зовнішнім фінансуванням на рік, вона стикається з уповільненням економічного зростання та прискоренням інфляції через вплив війни - пояснюється у опублікованому звіті. За оцінками ЄБРР, дефіцит бюджету України на 2025 рік складе 19,4% ВВП і буде повністю профінансований за рахунок зовнішнього бюджетного фінансування у розмірі $38,4 млрд:
$13,7 млрд від ЄС в рамках Ukraine Facility,
$22,0 млрд від країн G7 від заморожених російських активів за механізмом ERA (вчора розігнана по всіх каналах новина, що Стармер виділяє Україна 2,6 млрд фунтів це саме звідси, тобто це не додатково. Просто комусь захотілося показати результат і пішла новина, здається, з жовтня минулого року),
$2,7 млрд від МВФ (під загрозою через не виконання вимог по реформах судової системи).
Як повідомлялося, Світовий банк (СБ) в опублікованих 17 січня "Глобальних економічних перспективах" погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2% з 6,5% у червневому звіті, проте поліпшив його на 2026 рік до 7% з 5,1%.
Свої прогнози змінив також і Нацбанк України.
З огляду на безпекові ризики та складну ситуацію на ринку праці, НБУ наприкінці січня знизив прогноз зростання реального ВВП на 2025 рік з 4,1% до 3,6%, тоді як держбюджет-2025 побудований на прогнозі зростання ВВП на 2,7%.
Сюди б я ще додав, по перше, ситуацію в енергетиці. Точкові удари спричинили значний дефіцит ее що спровокувало великий імпорт ресурсу. Окрім того, вже більше двох тижнів для бізнесу (привіт популізм і підготовка до виборів) запроваджені обмеження у використанні ее аж до 50% від регулярного споживання, що для багатьох підприємств з безперевним технологічним процесом є критично. Як наслідок: падіння виробництва, падіння експорту (особливо харчова промисловість), зменшення надходжень до бюджету. Така ж ситуація з видобутком газу, росте імпорт газу, це теж удар по платіжному балансу. Паралельно уряд підняв ціну на газ для газових когенераційних установок (газові генератори) з 19 до 29 грн за м куб, що вплине на фінансовий стан підприємств, які інвестували в енергонезалежність. По друге, після останніх вояжів наших урядовців під загрозою військова і не тільки допомога США, що може спричинити ріст витрат з ЗВР, понад плановане і враховане, на закупівлю зброї і бк, фінансове забезпечення ЗСУ (зарплати). Ну і є ще ризики і наслідки від яких ми вже відвикли за кілька місяців, але небезпека нікуди не ділася.
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orest
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Додано: Пон 10 бер, 2025 16:28
форумчани, що думаєте щодо курсу євро на кінець березня? так і зростатиме чи почне падати?
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