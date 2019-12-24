Прогноз валютного курсу та фактори, що на нього впливають

Додано: П'ят 17 січ, 2025 19:49

Усім привіт!

Не по Дяді Сашівськи, почну з початку.

Золото. Перш за все, це не про тисячу і навіть не про десять тисяч дол. США, ну і не про кілька місяців. По друге, золото – це інструмент, попит на який, відповідно і ціна, росте в часи криз і шухерів. А що буде, якщо нова адміністрація у Вашингтоні зможе завершити, так чи інакше, всі війни і конфлікти? Золото зараз явно не на історичних мінімумах, а шанс перетікання лишніх ще ковідних трильйонів у акції чи інші інструменти в період кількох років є. З огляду на те, що відбувається зараз у США і не тільки, може є зміст подумати про акції Тесли, Мети чи Тік Току (як основного інструменту перемоги у виборах в інфантильних і дезорієнтованих суспільствах провідних «демократій» світу) а не про золото.



Україна і курс ВКВ у 2025 р (поверхнево і штрихами, оскільки абсолютно не зрозуміло, які чинники і який період часу будуть головними уже з наступного тижня). Спочатку трохи базових величин:

Надходження держбюджету за 2024 рік – 2177 млрд грн, видатки – 3488 млрд грн. Дефіцит – 1311 млрд грн. чи близько 32 млрд дол. США

Міжнародні резерви України на кінець 2024 року склали 43,8 млрд дол. США і збільшилися на 3,5 млрд дол. США. При тому, що міжнародна фінансова підтримка за рік склала 42 млрд дол. США, а валютних ОВДП було реалізовано на суму 3,5 млрд дол. США

Імпорт за 2024 рік становив 70,7 млрд дол. США, експорт – 41,6 млрд дол. США. Дефіцит торгового балансу – 29,1 млрд дол. США

Чисті інтервенції НБУ за рік склали 34,8 млрд дол. США

Грошове забезпечення ЗСУ за рік склало 973 млрд грн. чи приблизно 23 млрд дол. США

Держборг на кінець 2024 року становить приблизно 7 трлн грн. (більше 70% - це зовнішній борг)

За 2024 рік не повернулося з за кордону близько 450 тис українців. Це більше ніж в 3 рази від показника 2023 року (134 тис)

Український бізнес найбільшою проблемою і перешкодою розвитку чи існування бачить дефіцит робочої сили.

Подібні величини чи суми в тексті вище позначати не буду. Сподіваюся, все й так видно і зрозуміло.



Щодо курсу у 2025 році, гадати на кавових фусах можна у двох варіантах: якщо війна чи гаряча фаза бойових дій на ЛБЗ закінчиться (заморозиться) на тривалий період часу чи з імовірністю підписання якихось домовленостей та якщо все залишиться як є.



Якщо все залишиться як є, то курс може досягати 45 грн за дол. США чи навіть більше.



У випадку замороження, зупинки, перемир’я курс буде залежати від кількох основних моментів:

На скільки інтенсивно і на яких умовах оплати буде відбуватися закупівля озброєння та боєприпасів.

На скільки інтенсивно і при якому залученні імпорту буде відбуватися будівництво, модернізація, відновлення безпечної (в тч підземної) військової і ВПК інфраструктури .

Умов і швидкості відновлення енергогенерації (якщо ЗАЕС втрачена, то генерації для відновлення роботи економіки критично мало). Інтенсивності відновлення портової інфраструктури. Окремо стоїть питання залізничного транспорту. Для безпеки країни нам необхідно як найшвидше перейти на стандарти ЄС (сумісність колій з росією недопустима).

Важливе питання чи відкриють кордони та напрямок і інтенсивність міграційних процесів. Від цього залежить величина побутового імпорту а також питання готівкової валюти: чи буде готівка (чорний ринок) джерелом надходжень валюти в банки та на міжбанк чи джерелом попиту (як зараз).

Списання зовнішнього держборгу (при теперішній американській адміністрації варіант практично неможливий)

Вибори. В переліку популістських методів активізації планктону зміцнення грн може бути. Це може бути річним дном

Швидше всього, криза в будівельній галузі і на ринку нерухомості в 2025 році не почнеться…