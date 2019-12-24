Прогноз валютного курсу та фактори, що на нього впливають

Додано: Сер 21 тра, 2025 15:35

Місяць гучних обіцянок та великих сподівань пройшов, подій було багато, але змін не відбулося. Ні мир ні перемирря не настало і в перспективі кількох місяців (а швидше й року) не передбачається. Трамп катастрофічно сильно і швидко втрачає вагу і можливість щось зробити (не тільки в Україні). Це, в першу чергу, відображається на позиції USD в світі. Європа змушена максимально швидко вставати на ноги, переорієнтовувати та зміцнювати свою економіку, що збільшує фундаментальні причини зміцнення євро. Підозрюю, пару ще трохи поштормить і підемо в сторону 1,2.



Внутрішня ситуація і курс грн\USD зумовленні певним відносним зменшенням інтенсивності на фронті та значним зменшенням попиту на валюту (особливо готівкову). Але ворог продовжує значне накопичення сил на напрямках основних наступальних дій і загострення вже близько. Це вплине на економіку і курс. Крім того, вже чітко зрозуміло, що з 5 червня умови торгівлі з ЄС поміняються і це вплине на торгівельний баланс. Все в купі з іншими чинниками, які перераховував не раз раніше (зокрема і забезпечення потреб ЗСУ за свої кошти) значно збільшить попит на валюту, як безготівкову так і готівкову.



Не відкидаю імовірності блокування кордонів з Україною певними силами на території Польщі найближчим часом. Це може бути підхоплено в Угорщині, Словаччині, можливо й Румунії. Такий сценарій може на якийсь час суттєво ускладнити логістику і експорт з України та вплинути на надходження валюти в країну в інтервалі 3-6 місяців.



Імовірний також варіант значного загострення загроз для мешканців та бізнесу в Сумах, Харкові, Запоріжжі, Херсоні що може спричинити нову хвилю міграційних процесів як в середині країни так і за межі та закриттів чи релокацій бізнесів. В такому разі теж буде відчутний негативний економічний ефект та чинник здешевшання грн.