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Чи штрафують автомобілістів за відсутність масок:...
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Додано: Вів 21 кві, 2020 21:59
хуторянка мне знакомый дальнобойщик рассказывал,что когда эти ездоки влетают со всей дури,а фура гружённая переезжает его пополам то характерный хрус слышен.
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Дядя Дима
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Додано: Сер 22 кві, 2020 09:30
Дядя Дима написав:хуторянка
мне знакомый дальнобойщик рассказывал,что когда эти ездоки влетают со всей дури,а фура гружённая переезжает его пополам то характерный хрус слышен.
Спасибо, Кэп!
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_hunter
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 01:04
г. Киев. Пользовалась услугами Яндекс- такси . Водитель Ремарчук Сергей Викторович. Машина Ауди АВ 8339 СТ. Водитель был без маски, хотя в стране карантин. На просьбу открыть окно, он несколько раз грубо спросил, зачем это мне, на что я ответила, что он без маски и это угрожает моему здоровью. Тогда он нагло ответил, что я могу отменить заказ и я была вынуждена покинуть машину, хотя было уже поздно и мне нужно было поскорее попасть домой. Никому не могу порекомендовать этот сервис. Крайне непрофессионально. Служба поддержки ответила шаблонно и я не уверена, что в отношении водителя будут применены соответсвующие меры.
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ulita9
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:36
ulita9 написав:г. Киев.
Пользовалась услугами Яндекс- такси
. Водитель Ремарчук Сергей Викторович. Машина Ауди АВ 8339 СТ. Водитель был без маски, хотя в стране карантин. На просьбу открыть окно, он несколько раз грубо спросил, зачем это мне, на что я ответила, что он без маски и это угрожает моему здоровью. Тогда он нагло ответил, что я могу отменить заказ и я была вынуждена покинуть машину, хотя было уже поздно и мне нужно было поскорее попасть домой. Никому не могу порекомендовать этот сервис. Крайне непрофессионально. Служба поддержки ответила шаблонно и я не уверена, что в отношении водителя будут применены соответсвующие меры.
Точно Киев? -- не мордор?
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_hunter
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:46
_hunter написав: ulita9 написав:г. Киев.
Пользовалась услугами Яндекс- такси
. Водитель Ремарчук Сергей Викторович. Машина Ауди АВ 8339 СТ. Водитель был без маски, хотя в стране карантин. На просьбу открыть окно, он несколько раз грубо спросил, зачем это мне, на что я ответила, что он без маски и это угрожает моему здоровью. Тогда он нагло ответил, что я могу отменить заказ и я была вынуждена покинуть машину, хотя было уже поздно и мне нужно было поскорее попасть домой. Никому не могу порекомендовать этот сервис. Крайне непрофессионально. Служба поддержки ответила шаблонно и я не уверена, что в отношении водителя будут применены соответсвующие меры.
Точно Киев? -- не мордор?
Ну - судячи по номеру - вінницький , дійсно Ауді А4 чорний ...
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Puente
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