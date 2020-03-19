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Аптеки офіційно можуть продавати експрес-тести для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:08
RomanTik написав:
еще есть вариант когда тест покажет что человек здоров,
Он здоров в ту секунду, когда делал тест, а в следующую минуту он выносил мусор и ехал в лифте, в котором перед ним ехал и чихнул зараженный сосед. Что дальше ? Ходить и светиться отсчастья, что "я чист!", в то время, когда уже идет счетчик инкубационного периода ? Дурь всё это! Как только представите это весь процесс в динамике, то сразу понимаете, насколько это шикарный "проект" - коронавирус. Если раньше на "коровьем" и "птичьем" вирусе отрабатывали только технологию, то сейчас это все идёт просто как "по нотам".
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LutsMan
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Додано: Суб 11 кві, 2020 01:28
LutsMan, согласен.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
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RomanTik
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Додано: Суб 11 кві, 2020 07:04
гуманитарные тесты куда дели ?
что - продавать будет и за сколько ?
Вот это бизнес, куда там "стене Яценюка"
Ждём новые лица новых миллионеров
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Марта
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Додано: Суб 11 кві, 2020 15:48
Лучше бы начали продавать тесты на выявление антител для тех кто уже переболел... А таких ох как не мало на самом деле. В Киеве в январе-феврале была целая волна "гриппа" с высокой температурой под 38,5...
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Watcher
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