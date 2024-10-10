Youtube канал - Finance.ua

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про:
00:00 🔵 Вітання
00:53 🔵 Як змінювався курс валют
02:20 🔵 Що впливає на курс валют
10:19 🔵 Коли купувати долари?
14:09 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 15 до 21 серпня
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 15 сер, 2024 11:21
Коли найсприятливіший час для купівлі валюти?
У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про:
00:00 🔵 Вітання
00:53 🔵 Як змінювався курс валют
02:20 🔵 Що впливає на курс валют
10:19 🔵 Коли купувати долари?
14:09 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 15 до 21 серпня
Додано: Чет 22 сер, 2024 12:17
Чи забирати кошти з банків? Чи буде банкопад?
У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про:
00:00 🔵 Вітання
01:04 🔵 Чи забирати зараз кошти з банків?
08:40 🔵 Чи буде новий банкопад?
12:27 🔵 Чи впадуть ціни на нерухомість?
15:09 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з з 22 до 28 серпня
Додано: Нед 25 сер, 2024 18:17
Відпочинок у Карпатах 2024
Відпочинок у Карпатах 2024. Скільки це коштує? Оренда житла, квитки, розваги, їжа - огляд цін 2024 року.
00:00 🔵 Скільки коштує відпочинок в Карпатах
00:34 🔵 Квитки до Карпат
01:23 🔵 Скільки коштує житло в Карпатах
01:59 🔵 Буковель
02:18 🔵 Яремче
03:11 🔵 Верховина
04:35 🔵 Розваги в Карпатах
07:02 🔵 Транспорт в Карпатах
07:39 🔵 Їжа в Карпатах
08:42 🔵 Скільки коштує тиждень в Карпатах
Додано: Чет 29 сер, 2024 11:20
Що відбувається і яким буде курс євро в Україні
У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про:
00:00 🔵 Євро продовжує стрімко дорожчати
00:40 🔵 Що відбувається з курсом євро?
11:11 🔵 Чому зростає курс євро?
13:20 🔵 Чи варто зараз скуповувати євро?
16:18 🔵 Прогноз курсу євро в Україні на осінь
18:46 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 29 серпня по 4 вересня
Додано: Чет 05 вер, 2024 12:10
У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про:
00:00 🔵 Що готують банки у вересні
02:08 🔵 Кредити
06:55 🔵 Депозити та вклади
10:52 🔵 Підвищення податків
15:51 🔵 ОВДП
17:48 🔵 Валюта
21:17 🔵 Національний кешбек
23:02 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 5 по 11 вересня
Додано: Чет 12 вер, 2024 12:10
У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про:
00:00 🔵 Обмеження від НБУ
01:10 🔵 Нові обмеження від НБУ
01:49 🔵 Обмеження на розрахунки за кордоном
05:46 🔵 Обмеження з агентами нерухомості за кордоном
07:08 🔵 Пом'якшення від НБУ
10:58 🔵 Обмеженням p2p-переказів
17:56 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 12 по 18 вересня
Додано: Чет 19 вер, 2024 12:59
У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про:
00:00 🔵 Ціни у 2024 році та у 2025 році
02:08 🔵 Інфляція у 2024 році та 2025 році
10:19 🔵 Курс долара до кінця 2024 року
18:36 🔵 Курс долара у 2025 році
23:35 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 19 по 25 вересня
Додано: Чет 26 вер, 2024 13:01
Перехід в "тінь": Як бізнес відреагує на підвищення податків
У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про:
00:00 🔵 Як бізнес відреагує на підвищення податків
02:07 🔵 Ціни на товари й послуги можуть зрости
04:24 🔵 Зміни умов в Дія Сіті
06:16 🔵 Підвищення цін на нерухомість
07:25 🔵 Підвищення податків для ФОП
07:53 🔵 Підвищення податків для банків
11:30 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 26 вересня по 2 жовтня
Додано: Чет 03 жов, 2024 19:05
Інвестиції в золото
У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про:
00:00 Інвестиції в золото та срібло
05:55 Перспективи золота та срібла на найближчий час
13:26 Прогноз цін на золото та срібло до кінця 2024 року
Додано: Чет 10 жов, 2024 16:09
Інвестиції в монети України
У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про:
00:00 🔵 Інвестиції в монети України
01:25 🔵 Монета «Літак Ан-225 „Мрія“»
10:23 🔵 Монета «Міжнародний рік астрономії»
13:22 🔵 Монета «Воєнна розвідка України»
15:31 🔵 Чому варто інвестувати в монети
21:30 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 10 жовтня по 16 жовтня
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