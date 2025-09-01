Youtube канал - Finance.ua

Ви просили - ми робимо. Сьогодні ми говоримо про те, що хвилює мільйони українських родин – про субсидії. Як отримати субсидію на опалювальний сезон 2025-2026? Яким буде її розмір? І що робити, якщо ви внутрішньо переміщена особа або учасник бойових дій? Відповіді на ці та багато інших запитань – у нашому сьогоднішньому детальному розборі.
Сьогодні в Україні відзначають день працівника фондового ринку, або як кажуть в народі день фінансистів. І ми з корисним відео для тих, хто цікавиться інвестиціями. Тож даємо цінні поради для інвесторів початківців в Україні. А допоможе нам у цьому керуючий активами компанії Апінвест фінансової групи ICU Владислав Свистунов, з яким ми зустрілися в рамках конференції Invest Talk Summit.
00:00 Цінні поради для інвесторів-початківців в Україні 01:01 Прості кроки для інвестора - з чого почати? 01:42 На що звертати увагу інвестору з нуля / В чому полягає привабливість інвестицій в Україні 03:15 Найуспішніші напрямки в Україні за критерієм ризик/прибутковість
Які сектори зараз найпривабливіші для інвестицій в Україні? Як гойдалки Трампа змінюють глобальну економіку та чому українцям тепер не вигідно тримати в себе долари? На ці та інші питання нашому каналу відповів фінансист та засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.
00:00 Вступ 00:45 Перші кроки в інвестуванні: поради для новачків 03:07 Найпривабливіші сектори для інвестування в Україні 07:10 Інвестиції з високим ризиком 09:14 Тарифні війни Трампа: вплив на глобальну та українську економіки 12:12 Вплив політики Трампа на курс євро та долара
Цей тиждень на валютному ринку України пройде дуже напружено. Можливі сюрпризи як по парі євро-долар на світових майданчиках, так і по парі гривня-євро на вітчизняному міжбанку та в обмінниках. До вашої уваги традиційний прогноз від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва.
З чого почати потенційному інвестору та які кроки необхідні перед тим, як власне вкладати свої гроші? Які сектори на сьогодні можуть бути найбільш цікавими з точки зору інвестування та чи є в Україні безпечні інвестиції? Що ми втратили в СРСР і які кроки необхідно робити заради наших дітей? Знайти відповіді на ці питання нашому каналу допоміг досвідчений інвестор Богдан Сидоренко, з яким ми перетнулися на інвестиційній конференції Invest Talk Summit.
00:00 Вступ 01:00 З чого почати? Три важливі кроки перед інвестуванням 02:00 Найбільш привабливі сектори для інвестицій сьогодні 04:35 Культура інвестицій: українцям треба формувати капітал сім’ї 06:00 Особливості інвестиції в Україні під час війни
Хочете інвестувати в крипту, та не знаєте, з чого почати? Яка наступна цінова планка біткоїна? Як на крипту впливає політика Трампа? На ці питання ви отримаєте відповіді від експерта з питань криптовалют Михайла Пацана.
00:00 Інвестиції в криптовалюту - з чого почати? 01:28 Крипта не легалізована! 02:55 Хочеш заробити - ризикуй 03:16 Біткоїн по 200 тисяч 04:01 У США готують важливий закон по крипті 05:12 Як змінювалась ціна біткоїна за півроку
В Україні можна вийти на пенсію не в 60, а в 50 років, та ще й отримувати при цьому більше грошей. А яким чином це можна зробити і що для цього слід робити - дивіться у нашому відео.
00:00 Як живуть пенсіонери в Україні сьогодні 01:48 Чи є вихід з ситуації? Як пенсіонеру можна і більше грошей мати, і раніше на пенсію вийти 03:02 Недержавні пенсійні фонди: як працюють, переваги і ризики 05:15 Інвестиції в пенсію! Різновиди інвестування. Переваги та ризики
Вісім місяців в Україні працює нова система оцінювання інвалідності,, яка прийшла на заміну МСЕК. Чи вдалося побороти корупцію та з якими викликами працює нова система - дізнаєтесь у цьому відео.
00:00 Нова система оцінювання інвалідності. Як працюють команди? 00:48 Думки українців про нову систему і роботу команд з оцінювання 02:36 Ключові зміни: чим експертні команди відрізняються від МСЕК 04:20 З якими проблемами стикаються нові команди 05:01 Боротьба з корупцією. Скільки рішень МСЕК скасували? 05:34 Корупція у новій системі: справи 2025 року 07:15 Найпоширеніші схеми корупції у роботі нової системи 07:51 Чи є масове скасування інвалідності? 08:25 Нові терміни для проходження повторної комісії 08:50 Чи кращі команди за нову систему? Підсумки
Вчора прийшла зарплата, а вже завтра починаю рахувати кожну копійку. Знайоме відчуття? Вихід є. І сьогодні ми говоримо про те, як змінити своє фінансове мислення. Тож давайте перетворимо страх безгрошів’я на впевненість у завтрашньому дні.
00:00 Як почати відкладати з зарплати. Крок перший "на що ми витрачаємо гроші" 01:24 Розподіл витрат. Крок другий "формуємо власний бюджет". Правило 50/30/20 02:43 Розподіл доходів. Крок третій "не чекай, коли закінчаться гроші" 03:48 Емоційні покупки і як з ними боротися. Правило 48 годин 04:48. Створюємо подушку безпеки. Майбутнє вже сьогодні 05:20 Екстрені ситуації. Де взяти грошей, якщо їх не вистачає