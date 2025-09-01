Youtube канал - Finance.ua

RSS
Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 18:28

Субсидія 2025: Що зміниться? Хто отримає? Як оформити?



Ви просили - ми робимо. Сьогодні ми говоримо про те, що хвилює мільйони українських родин – про субсидії. Як отримати субсидію на опалювальний сезон 2025-2026? Яким буде її розмір? І що робити, якщо ви внутрішньо переміщена особа або учасник бойових дій? Відповіді на ці та багато інших запитань – у нашому сьогоднішньому детальному розборі.


Модератор
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6276
З нами з: 25.01.06
Подякував: 79 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 21:20


Сьогодні в Україні відзначають день працівника фондового ринку, або як кажуть в народі день фінансистів. І ми з корисним відео для тих, хто цікавиться інвестиціями. Тож даємо цінні поради для інвесторів початківців в Україні. А допоможе нам у цьому керуючий активами компанії Апінвест фінансової групи ICU Владислав Свистунов, з яким ми зустрілися в рамках конференції Invest Talk Summit.

00:00 Цінні поради для інвесторів-початківців в Україні
01:01 Прості кроки для інвестора - з чого почати?
01:42 На що звертати увагу інвестору з нуля / В чому полягає привабливість інвестицій в Україні
03:15 Найуспішніші напрямки в Україні за критерієм ризик/прибутковість

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі новини
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5104
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1148 раз.
Подякували: 2058 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 21:23



Які сектори зараз найпривабливіші для інвестицій в Україні? Як гойдалки Трампа змінюють глобальну економіку та чому українцям тепер не вигідно тримати в себе долари? На ці та інші питання нашому каналу відповів фінансист та засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

00:00 Вступ
00:45 Перші кроки в інвестуванні: поради для новачків
03:07 Найпривабливіші сектори для інвестування в Україні
07:10 Інвестиції з високим ризиком
09:14 Тарифні війни Трампа: вплив на глобальну та українську економіки
12:12 Вплив політики Трампа на курс євро та долара

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі новини
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5104
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1148 раз.
Подякували: 2058 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 16 чер, 2025 17:09



Цей тиждень на валютному ринку України пройде дуже напружено. Можливі сюрпризи як по парі євро-долар на світових майданчиках, так і по парі гривня-євро на вітчизняному міжбанку та в обмінниках. До вашої уваги традиційний прогноз від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва.

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі новини
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5104
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1148 раз.
Подякували: 2058 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 20:11


З чого почати потенційному інвестору та які кроки необхідні перед тим, як власне вкладати свої гроші? Які сектори на сьогодні можуть бути найбільш цікавими з точки зору інвестування та чи є в Україні безпечні інвестиції? Що ми втратили в СРСР і які кроки необхідно робити заради наших дітей? Знайти відповіді на ці питання нашому каналу допоміг досвідчений інвестор Богдан Сидоренко, з яким ми перетнулися на інвестиційній конференції Invest Talk Summit.

00:00 Вступ
01:00 З чого почати? Три важливі кроки перед інвестуванням
02:00 Найбільш привабливі сектори для інвестицій сьогодні
04:35 Культура інвестицій: українцям треба формувати капітал сім’ї
06:00 Особливості інвестиції в Україні під час війни

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі новини
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5104
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1148 раз.
Подякували: 2058 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 13:32



Хочете інвестувати в крипту, та не знаєте, з чого почати? Яка наступна цінова планка біткоїна? Як на крипту впливає політика Трампа? На ці питання ви отримаєте відповіді від експерта з питань криптовалют Михайла Пацана.

00:00 Інвестиції в криптовалюту - з чого почати?
01:28 Крипта не легалізована!
02:55 Хочеш заробити - ризикуй
03:16 Біткоїн по 200 тисяч
04:01 У США готують важливий закон по крипті
05:12 Як змінювалась ціна біткоїна за півроку

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі новини
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5104
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1148 раз.
Подякували: 2058 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 19:11


В Україні можна вийти на пенсію не в 60, а в 50 років, та ще й отримувати при цьому більше грошей. А яким чином це можна зробити і що для цього слід робити - дивіться у нашому відео.

00:00 Як живуть пенсіонери в Україні сьогодні
01:48 Чи є вихід з ситуації? Як пенсіонеру можна і більше грошей мати, і раніше на пенсію вийти
03:02 Недержавні пенсійні фонди: як працюють, переваги і ризики
05:15 Інвестиції в пенсію! Різновиди інвестування. Переваги та ризики

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі новини
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5104
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1148 раз.
Подякували: 2058 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 14:22



Вісім місяців в Україні працює нова система оцінювання інвалідності,, яка прийшла на заміну МСЕК. Чи вдалося побороти корупцію та з якими викликами працює нова система - дізнаєтесь у цьому відео.

00:00 Нова система оцінювання інвалідності. Як працюють команди?
00:48 Думки українців про нову систему і роботу команд з оцінювання
02:36 Ключові зміни: чим експертні команди відрізняються від МСЕК
04:20 З якими проблемами стикаються нові команди
05:01 Боротьба з корупцією. Скільки рішень МСЕК скасували?
05:34 Корупція у новій системі: справи 2025 року
07:15 Найпоширеніші схеми корупції у роботі нової системи
07:51 Чи є масове скасування інвалідності?
08:25 Нові терміни для проходження повторної комісії
08:50 Чи кращі команди за нову систему? Підсумки

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі новини
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5104
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1148 раз.
Подякували: 2058 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 15:18



Вчора прийшла зарплата, а вже завтра починаю рахувати кожну копійку. Знайоме відчуття? Вихід є. І сьогодні ми говоримо про те, як змінити своє фінансове мислення. Тож давайте перетворимо страх безгрошів’я на впевненість у завтрашньому дні.

00:00 Як почати відкладати з зарплати. Крок перший "на що ми витрачаємо гроші"
01:24 Розподіл витрат. Крок другий "формуємо власний бюджет". Правило 50/30/20
02:43 Розподіл доходів. Крок третій "не чекай, коли закінчаться гроші"
03:48 Емоційні покупки і як з ними боротися. Правило 48 годин
04:48. Створюємо подушку безпеки. Майбутнє вже сьогодні
05:20 Екстрені ситуації. Де взяти грошей, якщо їх не вистачає

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі новини
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5104
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1148 раз.
Подякували: 2058 раз.
 
Профіль
 
