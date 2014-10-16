RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Російська економіка

Російська економіка
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 162163164165
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 20:26

Re: Російська економіка

Економіка РФ демонструє системне падіння: вугільна галузь стає чорною дірою, "Газпром" і "Норнікель" зазнають збитків, - СЗР

Як зазначається, сальдований прибуток підприємств за вісім місяців 2025 року скоротився на 8,3 % - цифра, яка в контексті загальної динаміки говорить про системне згортання бізнес-активності. Кредитний ринок, що мав би бути індикатором довіри, демонструє протилежне: частка проблемних позичальників серед юридичних осіб досягла 23 %, а близько 165 тисяч компаній уже не здатні обслуговувати свої борги. Це сигнал про те, що корпоративний сектор втратив фінансову стійкість.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1672
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 162163164165
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Світова економіка, тенденції 1 ... 24, 25, 26
tobias » Чет 16 жов, 2014 09:08
252 123230
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 кві, 2025 13:15
Ірина_
Економіка і фінанси України 1, 2, 3, 4, 5
maksimus silvestris » П'ят 25 вер, 2020 12:50
41 62380
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 вер, 2021 14:51
maksimus silvestris
Китайська економіка 1 ... 143, 144, 145
tobias » П'ят 22 січ, 2010 10:56
1449 179055
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 22:10
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.