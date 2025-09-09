Youtube канал - Finance.ua

Від 20 до 30 відсотків розлучень у світі стаються через фінансові проблеми. Один витрачає надто багато, інший намагається економити. А в результаті - образи, недовіра, розлучення і поділ майна. Як цього уникнути? Вести сімейний бюджет. У цьому відео ми розповідаємо про п’ять простих правил, які допоможуть позбутися сварок через гроші та з легкістю планувати великі покупки та накопичення - тобто як вести сімейний бюджет.
00:00 Перше правило. Модель ведення бюджету / Варіанти сімейного бюджету
03:06 Друге правило. Облік доходів та витрат
05:10 Третє правило. Не витрачайте все й одразу
05:38 Четверте правило. Контроль боргів
06:04 П'яте правило. Накопичення