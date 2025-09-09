Youtube канал - Finance.ua

RSS
Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 15:29


Від 20 до 30 відсотків розлучень у світі стаються через фінансові проблеми. Один витрачає надто багато, інший намагається економити. А в результаті - образи, недовіра, розлучення і поділ майна. Як цього уникнути? Вести сімейний бюджет. У цьому відео ми розповідаємо про п’ять простих правил, які допоможуть позбутися сварок через гроші та з легкістю планувати великі покупки та накопичення - тобто як вести сімейний бюджет.

00:00 Перше правило. Модель ведення бюджету / Варіанти сімейного бюджету
03:06 Друге правило. Облік доходів та витрат
05:10 Третє правило. Не витрачайте все й одразу
05:38 Четверте правило. Контроль боргів
06:04 П'яте правило. Накопичення

Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 15:07



Як вибратися з боргової ями? Це питання, яке щодня задають собі мільйони українців. Тільки уявіть: у березні 2025 року в Єдиному реєстрі боржників було понад 9 мільйонів записів! І це не просто цифри, а мільйони реальних історій. Дивіться у нашому відео, як подолати борги і повернути собі фінансову свободу.

00:00 Скільки боржників сьогодні в Україні
01:10 Крок 1. Оцінюємо масштаб проблеми
01:48 Крок 2. Створюємо бюджет
02:37 Крок 3. Стратегія погашення боргу
03:15 Крок 4. Покращення фінансового стану
03:39 Крок 5. Підтримка мотивації

Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 15:02

ЦІНИ на ПРОДУКТИ в Україні: на скільки виросте чек за їжу



Продукти дорожчають. Але чи критично? Розбираємо з економістом Олегом Пендзином ситуацію на продовольчому ринку країни. Зокрема обговорили, на які продукти ціни підуть вгору, а які не мають подорожчати.


Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

