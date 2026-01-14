Youtube канал - Finance.ua

Як мати вдосталь грошей, щоб не відмовляти собі ні в чому? Багатство не завжди залежить від удачі чи високого рівня доходу, навіть люди з великими зарплатами можуть жити "від авансу до авансу". У цьому відео ми розглянемо фінансові звички, які допоможуть вам стати багатшими.
00:00 Фінансові звички! Як змінити своє життя на комфортне 00:31. Бюджет і витрати. Правило номер 1 01:30 Спочатку заплати собі - друга звичка на вашому шляху до багатства 03:02 Третя звичка - формуємо фінансову "подушку безпеки" 03:28 Звичка номер 4. Навчання та додатковий дохід 04:04 Гонка за сусідом. Звичка гомер 5 05:05 Правило номер 6. Жодних боргів
Де Україні взяти 2 трильйони гривень, або ж близько 45 мільярдів доларів, яких не вистачає у бюджеті на наступний рік? Pнову будемо просити гроші? А що буде, як не знайдемо? Чи є план Б і яким він може бути? Про це говоримо з економістом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іваном Усом.
00:00 Яка дірка майорить у бюджеті України-2026 01:55 Дефіцит бюджету. Ми живемо з цим вже багато років 02:55 Як покрити дефіцит? Перший сценарій - просимо гроші у Заходу 05:57 Другий сценарій - збільшення доходів України. Відкриття експорту технологій для захисту Європи! 08:01 Україна вже сьогодні може вийти на ринок Європи і запропонувати унікальний товар 10:30 Нові виробництва, які ми можемо експортувати 11:50 Чи має Україна план Б, якщо грошей нам не дадуть? 14:07 Збільшення зарплат вчителям 15:28 Підготовка до важкої зими 17:20 Чи витримає бюджет ріст зарплат у соціальному секторі? 18:38 Рідкоземельні метали! Україна може на цьому добре заробити 21:21 Підсумки
Тримаєте заощадження у гривні? Тоді подивіться правді у вічі: за три роки війни ви втратили 25% своїх грошей! У цьому відео ми розкриємо найбільший секрет економічної війни: скільки насправді коштує 1000 гривень сьогодні. Ми покажемо як змінилась вартість продуктового кошика, і чому офіційна статистика не дотягує до реальності. Хто найбільше постраждав від цього "прихованого податку" на життя у війні? І як не дати інфляції з'їсти ваші наступні 1000 гривень? Це буде боляче, але це треба знати.
00:00 На скільки подешевшала тисяча гривень з вересня 2022 по вересень 2025 року 01:53 Реальна вартість продуктового кошика у 2022 і 2025 роках 02:48 Інфляція vs ціни на продукти 04:16 Як інфляція з'їдає наші гроші: хто страждає найбільше? 04:54 Інфляція vs зарплата 05:14 Як захистити ваші гроші від знецінення
Акції ростуть і треба швидко купувати, бо завтра ще дорожче буде. Вони заробляють мільйони і я зароблю - тільки треба все бігом. Це типові помилки, які інвестори роблять переважно на емоціях. Щоб досягти успіху, важливо знати не лише, як правильно діяти, а й розуміти, чого варто уникати. Тож у цьому відео ми поговоримо про найпопулярніші помилки, через які інвестори втрачають великі гроші.
00:00 Який головний ворог інвестора? Перша помилка 02:37 Друга помилка інвестора: як емоції грають проти нас 03:45 Як не піддаватися на емоції? Чітка стратегія грає за вас. Шість важливих кроків 05:50 Обираємо інвестиційну стратегію: перелік варіантів 07:09 Четверта помилка інвестора. Очікувані і реальні доходи 07:43 Помилка №5. Як використовувати чужий досвід? 08:50 Підсумки Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Хочете в наступному році зробити ремонт, завести домашнього улюбленця, поїхати на відпочинок чи нарешті реалізувати те, що давно відкладали? Але чи готовий до цього ваш гаманець? Щоб ваші цілі не залишилися у списку “якось потім”, потрібен фінансовий план на рік. У цьому відео ми покроково розберемо, як його створити та як він допоможе перетворити бажання на конкретні результати.
00:00 Фінансовий план на рік: з чого почати 01:22 Перший крок. Оцінюємо наші можливості 02:21 Крок 2. Визначаємо цілі на рік 03:41 Важливий третій крок - управління боргами 04:15 Крок 4. Створюємо резервний фонд 04:46 Крок 5. Формуємо сімейний бюджет на рік 05:43 Крок шостий. Покращуємо фінансові результати 06:52 Сьомий крок. Перегляд фінансового плану
Хочу мати гроші і нічого не робити. Ми теж хочемо, але таке буває лише в казках. Але мати справжній, додатковий пасивний дохід - цілком реально. І шлях до нього лежить через інвестиції! У цьому відео ми розкажемо про інвестиційні тренди на 2026 рік. А розібратися у цьому нам допоможуть провідні фахівці та інвестори.
00:00 Чи готові українці інвестувати у 2026-му? 03:27 Як українцям інвестувати під час війни? Чи є захищені сектори? 04:55 Рекреаційна нерухомість і енергетика: думки експертів розділились 07:30 Інвестування в землю і комерційну нерухомість / Колективні інвестиції в нерухомість 08:50 Високоризикові активи в Україні на 2026 рік 09:42 "Пошук золотого Граалю". У якій валюті вигідніше інвестувати у 2026 році
Як заробити на ринку землі, не купити кота в мішку та скільки коштуватиме земля у 2026 році. Все найважливіше про ринок землі ви дізнаєтесь у цьому відео.
00:00 Які тенденції спостерігались на земельному ринку у 2025 році 02:14 Які доходи генерує земля в Україні 04:02 Прогнози по ціні землі на 2026 рік 06:55 Чи безпечні інвестиції в землю? Погляд експертів 09:15 З якої суми можна почати інвестиції в землю 11:45 Як не купити кота в мішку? Що треба знати при купівлі землі
Фінансовий щоденник - на перший погляд звучить нудно. Але це одна з найпотужніших речей, яка може реально змінити ваш бюджет, ваші нерви і навіть ваші фінансові цілі. Пояснюємо, чому ведення фінансового щоденника допомагає, і як це робити.
00:00 Для чого потрібен фінансовий щоденник 01:48 Як вести фінансовий щоденник: показуємо на прикладі одного дня 02:05 Що дає нам ведення фінансового щоденника 02:45 П'ять кроків для ведення фінансового щоденника 03:38 Як зробити ведення щоденника цікавим процесом
Сьогодні інвестиції перестали бути "закритим клубом" для обраних. Це вже не історія про людей у костюмах на біржі в Нью-Йорку — а про українців, які хочуть, щоб їхні гроші працювали так само, як і вони самі. Ми постійно чуємо про акції Apple, Google, Tesla, але для багатьох це звучить як щось десь "там", далеко за океаном, недоступне у звичайному житті.
То чи справді так складно? Чи можуть українці у 2025 році купувати акції глобальних компаній законно, без "сірих схем", і головне — без зайвих ризиків? Про це говоримо у нашому сьогоднішньому відео.
00:00 Чи можна взагалі українцям інвестувати за кордон? 01:50 З чого починають більшість інвесторів та які інструменти доступні українцям 03:05 Вибір брокера. Що треба знати 04:08 Чи варто купувати акції світових гігантів новачкам? Поради фахівця 04:55 Як українці можуть інвестувати за кордоном? Що дозволено, а що ні 06:20 Який мінімальний старт для інвестування в акції 07:15 Які ризики найбільші для українців сьогодні при інвестиціях в акції 09:30 Старт з акції Apple, Google, Tesla
У цьому інтерв’ю з Романом Кушніром (засновником навчального хабу SPE) говоримо про те, чому біткоїн та весь крипторинок поводяться як “гірки”: то різко падають, то швидко зростають. Кушнір пояснює, що на крипту впливають не тільки новини всередині індустрії, а й макроекономіка та політика: ліквідність на ринку, регуляція в США/Європі, поведінка інших активів (зокрема золота), а також глобальні ризики й “чорні лебеді”.
Окрема увага — порадам тим, хто лише планує заходити в крипту: Роман підкреслює важливість інвестувати в себе (розуміти фундаментальний і технічний аналіз, логіку росту/падіння, ризики), і лише потім обирати інструменти: біткоїн, ефір (Ethereum), Solana, Ripple, або більш консервативні варіанти на кшталт стейблкоїнів та підходів зі стейкінгом.
Це відео не є інвестиційною рекомендацією — сприймайте як аналітику та практичні орієнтири для власного дослідження.