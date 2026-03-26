Youtube канал - Finance.ua

Youtube канал - Finance.ua
Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2026 15:38


Власна квартира в Україні під час війни. Розбираємо програму єОселя разом із експертом Мінфіну Олексієм Козиревим. У відео пояснюємо, чому без офіційної зарплати двері банку зачинені. Як знецінення гривні допомагає вам швидше виплатити іпотеку. А також, де на перший внесок можна назбирати за 9 місяців, а де доведеться чекати 2 роки.

Таймкоди
0:00 — Квартира в Україні — надійна інвестиція чи пастка?
0:25 — Офіційний дохід — головна умова для «єОселі»
0:59 — Як інфляція з'їдає ваш кредит на вашу користь
1:31 — Чому банки вимагають так багато паперів?
2:32 — Чому програма покриває лише 4% попиту?
3:10 — Пільги для багатодітних родин буде демографічним стимулом — експерт.
3:55 — Де держава бере гроші на відсотки?
4:56 — Кредит на новобудову. Підводні камені.
5:49 — До чого слід бути готовим?
9:20 — Скільки років треба збирати гроші у Львові, Києві та Харкові?

Ірина_
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 11:13


Поки ви відкладаєте візит до нотаріуса, закон уже вирішив, кому дістанеться ваше майно. Але чи згодні ви з цим рішенням? У цьому відео ми розбираємо тему спадкування «від А до Я». Ви дізнаєтесь, чому ідеальний заповіт не завжди захищає від небажаних родичів, та в чому головна пастка обов'язкової частки.

Таймкоди
0:24 — Що таке заповіт і навіщо він потрібен?
2:22 — Заповіт vs Дарування?
4:06 — ТОП-помилок під час складання заповіту
5:41 — Коли заповіт стає недійсним?
6:43 — Правило 6 місяців. Що робити, якщо проґавили термін?
7:38 — Кому варто йти із заповітом до нотаріуса вже зараз?
8:42 — Спадкування для військових
10:16 — Скільки коштує заповіт у 2026 році?

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Відео новини від Finance.ua 1 ... 10, 11, 12
Ірина_ » Сер 30 жов, 2024 21:37
112 148334
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 бер, 2026 16:02
Ірина_

