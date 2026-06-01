Youtube канал - Finance.ua

Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 15:38



Ринок нерухомості України у 2026 році переживає період, який експерти називають «крахом ілюзій». Покупець більше не живе емоціями чи глянцевими картинками фасадів — тепер усім керує жорстка логіка, прорахунок ризиків та безпекові виклики. Чому звичний економ-клас перетворився на «дискомфорт-клас», а інвестори готові переплачувати тисячі доларів за автономність? У цьому відео власник та СЕО архітектурної компанії Archimatika Дмитро Васильєв та засновник Inzhur REIT Андрій Журжій без прикрас розбирають нові правила гри в українському девелопменті, оцінюють ліквідність житла на роки вперед та аналізують найпривабливіші регіони для вкладення капіталу.

Таймкоди
00:00 — Логіка сучасного покупця нерухомості та зміна пріоритетів
00:08 — Готовність інвесторів переплачувати за безпеку й енергонезалежність
00:16 — Вища ліга девелопменту як дизайн суспільних відносин
00:28 — Найбільш привабливі об'єкти для капіталовкладень на ринку
05:40 — Критерії вибору забудовника та аналіз ризиків
11:15 — Інфраструктура житлових комплексів та додаткові сервіси
16:50 — Вплив військових викликів на сучасне будівництво
22:10 — Заміська нерухомість: котеджні містечка та їх переваги
27:35 — Порівняння первинного та вторинного ринків житла
33:40 — Трансформація ринку нерухомості під потреби клієнтів.

