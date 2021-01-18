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сертификаты торговца,
хранителя в аренду

сертификаты торговца, хранителя в аренду
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:24

Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании

Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании и сертификат по финансовому мониторингу.
Тел: 096-376-05-70
Андрей
andrey17
 
Повідомлень: 7
З нами з: 11.05.17
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 13:43

Сдам в аренду сертификат бухгалтера Финансовой компании

Сдам в аренду сертификат бухгалтера Финансовой компании.
тел.: 096 376 05 70
Андрей
andrey17
 
Повідомлень: 7
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 10:37

Сдам в аренду сертификат специалиста по управлению активами.

Сдам в аренду сертификат специалиста по управлению активами. Действителен февраля 2022 г. нарушений нет. viber - 066 800 95 31. Трудоустройство - по основному месту работы с трудовой.
romul1983
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Повідомлень: 2
З нами з: 13.01.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:26

Сдам в аренду сертификат бухгалтера фондового рынка

Сдам в аренду сертификат бухгалтера фондового рынка
Андрей
тел: 096 376 05 70
andrey17
 
Повідомлень: 7
З нами з: 11.05.17
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:52

Сертификат торговца сдам в аренду

Сдам сертификат торговца в аренду.Стаж 15 лет. Без нарушений. В профучастнике не работаю.
0505305177
Анд_рей
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Повідомлень: 254
З нами з: 14.08.09
Подякував: 43 раз.
Подякували: 49 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 00:55

Здам в оренду Сертифікат управителя ФФБ

Здам в оренду Сертифікат директора управителя майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю).
Тел: 096-376-05 70
Андрій
andrey17
 
Повідомлень: 7
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<123
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