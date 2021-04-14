сертификаты торговца, хранителя в аренду

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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Додано: Пон 18 січ, 2021 10:37
Сдам в аренду сертификат специалиста по управлению активами.
Сдам в аренду сертификат специалиста по управлению активами. Действителен февраля 2022 г. нарушений нет. viber - 066 800 95 31. Трудоустройство - по основному месту работы с трудовой.
Додано: Пон 18 січ, 2021 18:52
Сертификат торговца сдам в аренду
Сдам сертификат торговца в аренду.Стаж 15 лет. Без нарушений. В профучастнике не работаю.
0505305177
Додано: Вів 19 січ, 2021 00:55
Здам в оренду Сертифікат управителя ФФБ
Здам в оренду Сертифікат директора управителя майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю).
Тел: 096-376-05 70
Андрій
Додано: Пон 01 лют, 2021 16:02
Сдам в аренду сертификат торговца
Сдам в аренду сертификат ТЦБ, действителен до 23.05.22, Стаж на ФР более 12 лет. По совместительству. Алексей, тел. 0505461963
Додано: Вів 02 лют, 2021 00:11
Сдам в аренду сертификат бухгалтера фондового рынка
Сдам в аренду сертификат бухгалтера фондового рынка
Андрей
тел: 096 376 05 70
Додано: Чет 11 лют, 2021 10:17
сертификат торговца ЦБ
Сдам в аренду сертификат торговца ЦБ - до 21.06.2021. Будет продлен. По совместительству. В фин учреждении не работаю. Тел. 050 7714171
Додано: Вів 16 лют, 2021 23:39
Сдам в аренду сертификат торговца
Сдам сертификат ТЦБ. Опыт работы на фондовом рынке 17 лет. Не работаю в профучасниках фондового рынка.
Тел.: 096 376 05 70
Додано: Пон 01 бер, 2021 10:03
Сдам сертифікат по депозитарній діяльності
Сдам сертифікат по депозитарній діяльності. Строк дії до 22.02.2022 року. Стаж роботи на ФР 16 років.Тел. 0978542281.
Додано: Пон 05 кві, 2021 20:56
Сдам в аренду сертификат КУА
Сдам в аренду сертификат КУА. Опыт работы на фондовом рынке- 17 лет.
тел.:096 376 05 70
Андрей.
Додано: Чет 15 кві, 2021 08:31
Re: сертификаты торговца, хранителя в аренду
Возьмем в аренду сертификат ТЦБ. Пишите в личку.
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