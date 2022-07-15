сертификаты торговца, хранителя в аренду

Сдам в аренду сертификат торговца. Действует до конца 2024 г. Опыт работы на фондовом рынке - 18 лет. Не числюсь в проф участниках фондового рынка.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Додано: Пон 28 лют, 2022 16:35
Сдам в аренду сертификат торговца. Действует до конца 2024 г. Опыт работы на фондовом рынке - 18 лет. Не числюсь в проф участниках фондового рынка.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
Додано: Пон 07 бер, 2022 17:40
сертификат по Управлению активами
Сдам в аренду сертификат по Управлению активами
срок действия до 2024 года.
В проф. участнике не числюсь
контакты в профиле
Додано: Сер 22 чер, 2022 09:35
Здам в оренду сертифікат КУА
Здам в оренду сертифікат фахівця на управління активами інституційних інвесторів (управління активами). Дійсний до жовтня 2023 р. Можливо з офіційним працевлаштуванням та довгостроково.
Контакти - 050 783 58 09, Владислава.
Додано: П'ят 15 лип, 2022 20:26
Шукаю роботу директором КУА(номінально/реально
vlada-p
Здам в оренду(довгостроково) сертифікат з управління активами(дійсний до квітня 2024 року).
Стаж керівної роботи в КУА – більше 8 років.
Також цікавлять номінальні вакансії:
1) номінального директора(бажано, у новій КУА, на тривалий термін);
2) внутрішнього аудитора, тощо.
Можливі варіанти роботи в офісі(повний робочий день): директором, юристом, вн.аудитором, директором бек-офісу,тощо.
Вимогам Ліцумов відповідаю, в інших профучасниках – не працюю.
+38(095)5412019, з повагою, Віталій.
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