Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 11:05

  Banderlog написав:
нічого те зібрання магате не дасть. Запорізька аес часто відключена і окрім окрім глибокої стурбованості реакції нема.

А що взагалі можна було б очікувати від якоїсь комісії? В них ані військ, ані зброї немає, а інші методи (ві будь-кого) вочевидь не діють.
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 12:02

  fler написав:
  Banderlog написав:Більшість жінок не знає чому світить лампочка накалювання.
І біда не втім що не знає. А в тім що дозволяють собі мати мнєніє.

О, як засмерділо кацапськими скрєпами. :D Як часто ви нагадуєте своїй дружині, що "женщіна должна бути босая, вєчно бєрємєнная і її місце - на кухні"? І що вона вам відповідає на це?

там декларується Домострой - руській мір такий руський.

але як там насправді, не знаю... бо сказала - діти нікуди не поїдуть, й Бандерлог лише на форумі обурюється :lol:
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 12:15

  Shaman написав:
  fler написав:
  Banderlog написав:Більшість жінок не знає чому світить лампочка накалювання.
І біда не втім що не знає. А в тім що дозволяють собі мати мнєніє.

О, як засмерділо кацапськими скрєпами. :D Як часто ви нагадуєте своїй дружині, що "женщіна должна бути босая, вєчно бєрємєнная і її місце - на кухні"? І що вона вам відповідає на це?

там декларується Домострой - руській мір такий руський.

але як там насправді, не знаю... бо сказала - діти нікуди не поїдуть, й Бандерлог лише на форумі обурюється :lol:
ну я ж з ними сидіти не буду. Домострой і русскій мір в тебе в голові. Весь нормальний світ декларує що для жінки бути бєрємєнною норма. А не якийсь подвиг.
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 12:25

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  fler написав:О, як засмерділо кацапськими скрєпами. :D Як часто ви нагадуєте своїй дружині, що "женщіна должна бути босая, вєчно бєрємєнная і її місце - на кухні"? І що вона вам відповідає на це?

там декларується Домострой - руській мір такий руський.

але як там насправді, не знаю... бо сказала - діти нікуди не поїдуть, й Бандерлог лише на форумі обурюється :lol:
ну я ж з ними сидіти не буду. Домострой і русскій мір в тебе в голові. Весь нормальний світ декларує що для жінки бути бєрємєнною норма. А не якийсь подвиг.

Ще з клятого совка є понятіє "мать-гєроіня", ти на святе залупляєшся, шас отгребеш по повній від багінь та підкаблучників. А МД це рузьке іпсо демографічної диверсії.
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 12:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Всім відомо , що жінка має сидіти з дитям (але не більше одного року, а далі на роботу!) , бути дуже вдячною що має миску г̶о̶р̶і̶х̶і̶в рису і койкомісце, купати дитину з баклашок води нагрітої на сонці, доношувати туфлі, які їй підлітком купив батько, цілувати руки чоловіку в ті дні, коли він її не бʼє.
Краще коли це філіпінка, бо у неї нема грошей на квиток додому, не втече від щастя, я ще звалилось їй на голову
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 12:33

  M-Audio написав:А що взагалі можна було б очікувати від якоїсь комісії? В них ані військ, ані зброї немає, а інші методи (ві будь-кого) вочевидь не діють.
будуть москалі обрубувати підстанції навколо атомної генерації. Це наступна ціль після того як вони вирубали маневрову генерацію. Справа тільки чи це буде зараз чи підождуть холоду. А зараз продовжуть бити по жд перевезеннях.
Вчора вирубали депо в гребінці...
Те що говорила міністеркининя енергетики про готовність схоже нікого не зацікавило) головне це фемінізм захистити. А те що в нас міністерка енергетики технічно некомпетентна, то нікого не смущає... чомусь в трампа вистачило розуму поставити на посаду інженера - Кріса Райта.
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 12:37

  Banderlog написав:
  fler написав:Більшість жінок не знає чому світить лампочка накалювання.
І біда не втім що не знає. А в тім що дозволяють собі мати мнєніє.

нічого я їй не нагадую, вона зараз бєрємєнна :lol:[/quote]

Добрий день .
Вітаю вас ...з добрими намірами й подіями ))).
Хайу вас все буде добре .
