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Сертифікати торгівця

Сертифікати торгівця
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 22:56

Здам в оренду Сертифікат директора управителя ФФБ

Здам в оренду Сертифікат директора управителя майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю).
Тел: 096-376-05 70
Андрій
andrey17
 
Повідомлень: 11
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 16:35

Сдам в аренду сертификат торговца. Действует до конца 2024 г. Опыт работы на фондовом рынке - 18 лет. Не числюсь в проф участниках фондового рынка.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
andrey17
 
Повідомлень: 11
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 17:40

сертификат по Управлению активами

Сдам в аренду сертификат по Управлению активами
срок действия до 2024 года.
В проф. участнике не числюсь
контакты в профиле
andrey17
 
Повідомлень: 11
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 09:35

Здам в оренду сертифікат КУА

Здам в оренду сертифікат фахівця на управління активами інституційних інвесторів (управління активами). Дійсний до жовтня 2023 р. Можливо з офіційним працевлаштуванням та довгостроково.
Контакти - 050 783 58 09, Владислава.
vlada-p
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Повідомлень: 1
З нами з: 22.06.22
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 20:26

Шукаю роботу директором КУА(номінально/реально

vlada-p

Здам в оренду(довгостроково) сертифікат з управління активами(дійсний до квітня 2024 року).
Стаж керівної роботи в КУА – більше 8 років.
Також цікавлять номінальні вакансії:
1) номінального директора(бажано, у новій КУА, на тривалий термін);
2) внутрішнього аудитора, тощо.
Можливі варіанти роботи в офісі(повний робочий день): директором, юристом, вн.аудитором, директором бек-офісу,тощо.
Вимогам Ліцумов відповідаю, в інших профучасниках – не працюю.
+38(095)5412019, з повагою, Віталій.
isiqyt
 
Повідомлень: 1
З нами з: 15.07.22
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 сер, 2022 11:26

Сдам в аренду сертификат бухгалтера фондового рынка

Сдам в аренду сертификат бухгалтера фондового рынка
Андрей
тел: 096 376 05 70
andrey17
 
Повідомлень: 11
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 10:54

Здам в оренду сертифікат з депозитарної діяльності

Здам в оренду сертифікат з депозитарної діяльності. Діє до квітня 2023 р. В профучасниках не числюсь. Стаж роботи в профучасниках більше 10 років. Є сертифікат з фінмоніторинга.
Дмитро (098)917-61-03, kirton@ukr.net
Гарри
 
Повідомлень: 321
З нами з: 15.12.11
Подякував: 124 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 11:12

Здам в оренду сертифікат з управління активами

Здам в оренду сертифікат з управління активами. Діє до березня 2024 р. В профучасниках не числюсь. Стаж роботи в профучасниках більше 10 років. Є сертифікат з фінмоніторинга.
(098)917-61-03, kirton@ukr.net, Дмитро.
Гарри
 
Повідомлень: 321
З нами з: 15.12.11
Подякував: 124 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
  #<12345
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