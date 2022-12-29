Сертифікати торгівця

Здам в оренду Сертифікат КУА. Дійсний до грудня 2024 року. Досвід роботи на фондовому ринку- 19 років.
096 376 05 70
dmitrash77@gmail.com
Андрій.
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Додано: Чет 29 гру, 2022 14:43
Здам в оренду Сертифікат КУА
Здам в оренду Сертифікат КУА. Дійсний до грудня 2024 року. Досвід роботи на фондовому ринку- 19 років.
096 376 05 70
dmitrash77@gmail.com
Андрій.
|