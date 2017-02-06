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Ликвидация ДАБи - когда новострои
смогут получать сертификат

Ликвидация ДАБи - когда новострои смогут получать сертификат
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 20:20

Ликвидация ДАБи - когда новострои смогут получать сертификат

Уже месяц как ДАБи расформирована, и представитель застройщика говорит что они не могут получить сертификат о введении в эксплуатацию, и когда теперь получат - неизвестно. Дом практически готов :(

Может кто в схожей ситуации - может есть информация о том когда дело может сдвинуться с мертвой точки?
Vaily
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 21:35

  Vaily написав:Уже месяц как ДАБи расформирована, и представитель застройщика говорит что они не могут получить сертификат о введении в эксплуатацию, и когда теперь получат - неизвестно. Дом практически готов :(

Может кто в схожей ситуации - может есть информация о том когда дело может сдвинуться с мертвой точки?


Такая же ситуация у родственников в г.Винница. Дом построен но сдать не могут.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 22:12

Хомякоид утешает что не у меня одной.. думала уже врет застройщик, потому что нигде никакой информации( Никто ничего не знает((
Vaily
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 16:58

Re: Ликвидация ДАБи - когда новострои смогут получать сертиф

В Харькове ЖС1 смог получить сертификаты ДАБИ в конце марта
Sinica
 
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