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Ликвидация ДАБи - когда новострои смогут получать сертификат
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 кві, 2020 20:20
Уже месяц как ДАБи расформирована, и представитель застройщика говорит что они не могут получить сертификат о введении в эксплуатацию, и когда теперь получат - неизвестно. Дом практически готов
Может кто в схожей ситуации - может есть информация о том когда дело может сдвинуться с мертвой точки?
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Vaily
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Додано: Чет 16 кві, 2020 21:35
Vaily написав:
Уже месяц как ДАБи расформирована, и представитель застройщика говорит что они не могут получить сертификат о введении в эксплуатацию, и когда теперь получат - неизвестно. Дом практически готов
Может кто в схожей ситуации - может есть информация о том когда дело может сдвинуться с мертвой точки?
Такая же ситуация у родственников в г.Винница. Дом построен но сдать не могут.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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Додано: Чет 16 кві, 2020 22:12
Хомякоид утешает что не у меня одной.. думала уже врет застройщик, потому что нигде никакой информации( Никто ничего не знает((
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Vaily
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Додано: П'ят 17 кві, 2020 16:58
В Харькове ЖС1 смог получить сертификаты ДАБИ в конце марта
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Sinica
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