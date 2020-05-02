Більш детально:
Будьте здорові та не піддавайтесь паніці!
|
|
|
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 17 кві, 2020 12:22
Хвилюєшся за себе та близьких?
Страхування від коронавірусу від 150 грн за півроку. Виплати під час COVID-19 до 50 тисяч гривень.
Більш детально:
Будьте здорові та не піддавайтесь паніці!
Додано: П'ят 01 тра, 2020 14:40
Ірина_
везде столько раз сказали "не поддавайтесь панике", что так и тянет поддаться панике
|