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Хвилюєшся за
себе та близьких?

Хвилюєшся за себе та близьких?
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 12:22

Хвилюєшся за себе та близьких?

Страхування від коронавірусу від 150 грн за півроку. Виплати під час COVID-19 до 50 тисяч гривень.

Більш детально:
Страхування від коронавірусу

Будьте здорові та не піддавайтесь паніці!
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 14:40

Ірина_

везде столько раз сказали "не поддавайтесь панике", что так и тянет поддаться панике :D
pavelviktorov
 
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