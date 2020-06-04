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Цена на бензин
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Додано: Вів 15 бер, 2022 11:49
В плане топлива наиболее честный оказался Беня. Скидка в 1 грн до сих пор работает, ранее купленные литры наливают без проблем.
Но его заправки достаточно быстро оказываются без топлива, народ гребет быстро, не успевают подвозить.
Шелл с 24 числа в Киеве работающим видел вообще всего 1 раз и то стелла не горела и хз что там было по условиям.
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Santehnik
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Додано: Вів 15 бер, 2022 11:50
Santehnik написав:
В плане топлива наиболее честный оказался Беня.
я беру талоны брсм и топливо у них пока есть.
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vitaliian
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Додано: Вів 15 бер, 2022 12:14
Alex_ki написав:
Вчора , мережею WOG в односторонньому порядку, посилаючись на форс-мажорні обставини, пов'язані з військовою агресією російської федерації було прийняте рішення про блокування паливних талонів проданих до 23.02.2022. Зважаючи на це - повторно наполегливо рекомендується залити залишки пального по талонам ОККО , які ще поки активовані.
Звідки така інфа? На офіційному сайті немає нічого.
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speedsx
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Додано: Вів 15 бер, 2022 12:18
Как я и писал - инфа из канала, на котором до войны продавали топливные талоны
bit.ly/toplivossUA
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Alex_ki
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Додано: Вів 15 бер, 2022 17:48
❗️Пальне найближчим часом має подешевшати.
Уряд прийняв рішення зменшити до нуля акциз на імпорт бензину, дизелю та скрапленого газу. Водночас з 20% до 7% буде знижено ПДВ.
Паралельно налагоджуються нові канали постачання пального з Європи, що дасть можливість ліквідувати дефіцит.
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vitaliian
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Додано: Вів 15 бер, 2022 18:09
vitaliian написав:
️Пальне найближчим часом має подешевшати.
Уряд прийняв рішення зменшити до нуля акциз на імпорт бензину, дизелю та скрапленого газу. Водночас з 20% до 7% буде знижено ПДВ.
Паралельно налагоджуються нові канали постачання пального з Європи, що дасть можливість ліквідувати дефіцит.
Не подешевшає, добре, якщо здорожчає не так сильно, як в Європі. Тиждень тому 95 в Румунії ~45грн, на сьогодні 75-80грн.
Курс в Чернівцях потихеньку продовжує знижуватися: 31/33.5
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stryzhko
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Додано: Вів 15 бер, 2022 19:06
нефть все же упала значительно
со 130+ до 100 баксов
+отмена акциза и ндс меньше
надеемся на понижение цен
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Олежан
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Додано: Вів 15 бер, 2022 19:07
80 грн....это 4000-4500 грн 1 заправка
ппц
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Олежан
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