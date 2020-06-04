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Цена на бензин

Цена на бензин
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 14:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я вважаю збалансованим курс 1 л пального дорівнює 0,9—1$
Тому є гривнева маса для зростання курсу.
Пересічний побіжить міняти лише після 40. Курс 40 — психологічний бар’єр


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knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 14:45

  knoppixx написав:Я вважаю збалансованим курс 1 л пального дорівнює 0,9—1$
Тому є гривнева маса для зростання курсу.
Пересічний побіжить міняти лише після 40. Курс 40 — психологічний бар’єр


https://postimg.cc/hzjWPJcZ

ГДЕ ЖЕ ЕГО БРАТЬ ПО 1 БАКСУ. ЭТО ДО ВОЙНЫ БЫЛО БАКС КОГДА 97 % ЗАЕЗЖАЛО С КАЦАПСТАНА И БУЛЬБАШЕЙ. СЕЙЧАС С ЕВРОПЫ ВЕЗУТ ГДЕ 2 ЭВРО ЛИТР
konstantin kirovograd
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