Цена на бензин

Тому є гривнева маса для зростання курсу.
Пересічний побіжить міняти лише після 40. Курс 40 — психологічний бар’єр
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 19 тра, 2022 14:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я вважаю збалансованим курс 1 л пального дорівнює 0,9—1$
Тому є гривнева маса для зростання курсу.
Пересічний побіжить міняти лише після 40. Курс 40 — психологічний бар’єр
Додано: Чет 19 тра, 2022 14:45
ГДЕ ЖЕ ЕГО БРАТЬ ПО 1 БАКСУ. ЭТО ДО ВОЙНЫ БЫЛО БАКС КОГДА 97 % ЗАЕЗЖАЛО С КАЦАПСТАНА И БУЛЬБАШЕЙ. СЕЙЧАС С ЕВРОПЫ ВЕЗУТ ГДЕ 2 ЭВРО ЛИТР
Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:46
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