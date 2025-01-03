Ціни на пальне

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Hotab написав:Ранжування: Спочатку перестають давати за гроші (на стелі - нулі) , але ще є для передплачених (у авіасу такий принцип вже років 15) Нема зовсім ні для кого, крім критичної інфраструктури. (На стелі нулі) Нема зовсім , сухо. (На стелі нулі, на колонках висить якась мужня, або на вʼїзд на колонку стоять ковпаки/троси.
Іноді дупу за лічені хвилини штучно роблять і пох на репутацію - форсмажор п.с. якщо у вашого транспорта бак на пів тони то може а у мене 50+ літрів
Hotab написав:Як наявність передплаченого палива в додатку підвищує шанс заправитись - здається можна з цього написаного вище зрозуміти
Підвищує якщо не дупа а якщо власник вирішив "стати на лижі"- то емність для вас пуста навіть якщо повна
Hotab написав: (підозрюю, що Кременчуцький НПЗ лупонули знов).
А він хіба працював після перших прильотів які його зупинили? п.с. і нафту яким чином і звідки доставляли?
не знаю звідки бере, але Укрнафта продає українське паливо
Завода нема , сировини по трубопроводу з РФ нема а паливо українське? Газолін з коксохіма? Це теж українське "паливо" Или докажите документально... Я якось запитав на заправці Авіас, у час війни, паспорт якості на паливо - відповіли що немають а країна походження? та хз , нам не доповідають п.с. до війни і паспорт надавали і громко заявляли що паливо з Кременчузького НПЗ
п.п.с. как то ещё давно , до войны спросил у знакомого -хозяин СТО по ремонту грузовиков 5-7 тонн в том числе двигателей , где порекомендовал бы заправляться учитывая ремонтируемые моторы? говорит - Авіас
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 03 січ, 2025 16:39, всього редагувалось 1 раз.
я не знаю як в Кременчузі- а у Львові практично все паливо закордонне. + у нас навіть пункт пропуску відкрили для пустих бензовозів + відкрили залізничний перехід куди доправляють вагонами а звідти розвозять фурами + це все так акуратно зробили що одночасно стоїть тільки одна ж/д цистерна з якої заправляється два бензовози
я не знаю як в Кременчузі- а у Львові практично все паливо закордонне. + у нас навіть пункт пропуску відкрили для пустих бензовозів + відкрили залізничний перехід куди доправляють вагонами а звідти розвозять фурами + це все так акуратно зробили що одночасно стоїть тільки одна ж/д цистерна з якої заправляється два бензовози
Vadim_ чув про велику кількість мініНПЗ, причому саме біля Кременчука. Але те що Кременчуцький НПЗ коптив небо ще в 2023 році, коли я над ним пролітав - це факт. Що там могло коптити, і звідки нафта - мені невідомо. Знайомі пілоти , які живуть в КРеменчуці, «уклончиво» натякали на його роботу,В самому Кременчуці я був в 2024 році , і там в мережі Укрнафта (відійшла від групи Авіас) ціни на кілька гривень нижчі ніж і в інших містах цієї мережі. Що начебто «натякає».
Hotab написав:Vadim_ чув про велику кількість мініНПЗ, причому саме біля Кременчука. Але те що Кременчуцький НПЗ коптив небо ще в 2023 році, коли я над ним пролітав - це факт. Що там могло коптити, і звідки нафта - мені невідомо. Знайомі пілоти , які живуть в КРеменчуці, «уклончиво» натякали на його роботу,В самому Кременчуці я був в 2024 році , і там в мережі Укрнафта (відійшла від групи Авіас) ціни на кілька гривень нижчі ніж і в інших містах цієї мережі. Що начебто «натякає».
так своя ж добыча нефти есть, хоть и немного наверное, и в Карпатах до сих пор качают
Hotab написав:Vadim_ чув про велику кількість мініНПЗ, причому саме біля Кременчука. Але те що Кременчуцький НПЗ коптив небо ще в 2023 році, коли я над ним пролітав - це факт. Що там могло коптити, і звідки нафта - мені невідомо. Знайомі пілоти , які живуть в КРеменчуці, «уклончиво» натякали на його роботу,В самому Кременчуці я був в 2024 році , і там в мережі Укрнафта (відійшла від групи Авіас) ціни на кілька гривень нижчі ніж і в інших містах цієї мережі. Що начебто «натякає».
Дякую за відповідь! І дуже вдячний що ви літаєте у впросторі України
Vadim_ написав:Іноді дупу за лічені хвилини штучно роблять і пох на репутацію - форсмажор п.с. якщо у вашого транспорта бак на пів тони то може а у мене 50+ літрів
Конечно. Эта мерзота устраивает искусственный дефицит всего, куда бы не прилетела ракета. До сих пор держу три тонны дизеля ВОГовского дома, ротирую раз в год. Уверен, не зря. И кстати дизель был, как минимум в том числе-словацкий. Даже если валом альтернативы они оправдают сразу дефицит (для разогрева) а потом повышение цены аргументом- Фицо пидарас, не продает нам солярку, а иные пути дороже бла-бла-бла. Так вот запас нужен что бы пережить загон, пока охлос будут разогревать дефицитом. Даже если этого не будет, то это-было и нет прощения стервятникам, наживающимся на своем народе во время войны.