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Ціни на пальне

Ціни на пальне
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 15:15

  Hotab написав:Ранжування:
Спочатку перестають давати за гроші (на стелі - нулі) , але ще є для передплачених (у авіасу такий принцип вже років 15)
Нема зовсім ні для кого, крім критичної інфраструктури. (На стелі нулі)
Нема зовсім , сухо. (На стелі нулі, на колонках висить якась мужня, або на вʼїзд на колонку стоять ковпаки/троси.

Іноді дупу за лічені хвилини штучно роблять і пох на репутацію - форсмажор
п.с. якщо у вашого транспорта бак на пів тони то може а у мене 50+ літрів
  Hotab написав:Як наявність передплаченого палива в додатку підвищує шанс заправитись - здається можна з цього написаного вище зрозуміти

Підвищує якщо не дупа а якщо власник вирішив "стати на лижі"- то емність для вас пуста навіть якщо повна
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 16:19

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:
(підозрюю, що Кременчуцький НПЗ лупонули знов).

А він хіба працював після перших прильотів які його зупинили?
п.с. і нафту яким чином і звідки доставляли?


не знаю звідки бере, але Укрнафта продає українське паливо
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 16:31

  adeges написав:
  Vadim_ написав:
  Hotab написав:
(підозрюю, що Кременчуцький НПЗ лупонули знов).

А він хіба працював після перших прильотів які його зупинили?
п.с. і нафту яким чином і звідки доставляли?


не знаю звідки бере, але Укрнафта продає українське паливо

Завода нема , сировини по трубопроводу з РФ нема а паливо українське?
Газолін з коксохіма? Це теж українське "паливо"
Или докажите документально...
Я якось запитав на заправці Авіас, у час війни, паспорт якості на паливо - відповіли що немають
а країна походження? та хз , нам не доповідають
п.с. до війни і паспорт надавали і громко заявляли що паливо з Кременчузького НПЗ

п.п.с. как то ещё давно , до войны спросил у знакомого -хозяин СТО по ремонту грузовиков 5-7 тонн в том числе двигателей , где порекомендовал бы заправляться учитывая ремонтируемые моторы? говорит - Авіас
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 03 січ, 2025 16:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 16:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:а країна походження?
я не знаю як в Кременчузі- а у Львові практично все паливо закордонне. + у нас навіть пункт пропуску відкрили для пустих бензовозів + відкрили залізничний перехід куди доправляють вагонами а звідти розвозять фурами + це все так акуратно зробили що одночасно стоїть тільки одна ж/д цистерна з якої заправляється два бензовози
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 16:43

  budivelnik написав:
  Vadim_ написав:а країна походження?
я не знаю як в Кременчузі- а у Львові практично все паливо закордонне. + у нас навіть пункт пропуску відкрили для пустих бензовозів + відкрили залізничний перехід куди доправляють вагонами а звідти розвозять фурами + це все так акуратно зробили що одночасно стоїть тільки одна ж/д цистерна з якої заправляється два бензовози

Тобто в теме і можете сказати звідки інше паливо?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:07

Vadim_ чув про велику кількість мініНПЗ, причому саме біля Кременчука. Але те що Кременчуцький НПЗ коптив небо ще в 2023 році, коли я над ним пролітав - це факт. Що там могло коптити, і звідки нафта - мені невідомо. Знайомі пілоти , які живуть в КРеменчуці, «уклончиво» натякали на його роботу,В самому Кременчуці я був в 2024 році , і там в мережі Укрнафта (відійшла від групи Авіас) ціни на кілька гривень нижчі ніж і в інших містах цієї мережі. Що начебто «натякає».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:37

  Hotab написав:Vadim_ чув про велику кількість мініНПЗ, причому саме біля Кременчука. Але те що Кременчуцький НПЗ коптив небо ще в 2023 році, коли я над ним пролітав - це факт. Що там могло коптити, і звідки нафта - мені невідомо. Знайомі пілоти , які живуть в КРеменчуці, «уклончиво» натякали на його роботу,В самому Кременчуці я був в 2024 році , і там в мережі Укрнафта (відійшла від групи Авіас) ціни на кілька гривень нижчі ніж і в інших містах цієї мережі. Що начебто «натякає».


так своя ж добыча нефти есть, хоть и немного
наверное, и в Карпатах до сих пор качают
smdtranz
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:44

  Hotab написав:Vadim_ чув про велику кількість мініНПЗ, причому саме біля Кременчука. Але те що Кременчуцький НПЗ коптив небо ще в 2023 році, коли я над ним пролітав - це факт. Що там могло коптити, і звідки нафта - мені невідомо. Знайомі пілоти , які живуть в КРеменчуці, «уклончиво» натякали на його роботу,В самому Кременчуці я був в 2024 році , і там в мережі Укрнафта (відійшла від групи Авіас) ціни на кілька гривень нижчі ніж і в інших містах цієї мережі. Що начебто «натякає».

Дякую за відповідь!
І дуже вдячний що ви літаєте у впросторі України

На сучасному НПЗ коптеть нечему
але мабуть це паливо не з нафти і газу https://www.youtube.com/watch?v=uFuQtiNMK5E
вибачаюсь, але відео русское
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 18:26

  Vadim_ написав:Іноді дупу за лічені хвилини штучно роблять і пох на репутацію - форсмажор
п.с. якщо у вашого транспорта бак на пів тони то може а у мене 50+ літрів


Конечно. Эта мерзота устраивает искусственный дефицит всего, куда бы не прилетела ракета.
До сих пор держу три тонны дизеля ВОГовского дома, ротирую раз в год. Уверен, не зря.
И кстати дизель был, как минимум в том числе-словацкий.
Даже если валом альтернативы они оправдают сразу дефицит (для разогрева) а потом повышение цены аргументом- Фицо пидарас, не продает нам солярку, а иные пути дороже бла-бла-бла.
Так вот запас нужен что бы пережить загон, пока охлос будут разогревать дефицитом.
Даже если этого не будет, то это-было и нет прощения стервятникам, наживающимся на своем народе во время войны.
Господар Вельзевула
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