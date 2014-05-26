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Додано: Чет 23 кві, 2020 01:23 Рашизм во всей красе

https://glav.su/forum/4/38/messages/?offset=1214100

Вши в тифозном бараке остаются и после того, когда из барака вынесли последнее тело. И они жили бы там ещё как минимум год, живучие твари. Но обычно барак сжигают.

То есть нас всех (кто останется в живых) они считают вшами и собрались сжигать! Дорисовывая нам какой-то "нацизм", когда сами на нас напали, оккупировали территории, творят зверства, еще и зигуют в центре москвы (как 4 ноября прошлого года на "русском марше"), а у нас правят евреи.

Там еще много интересного - как они собираются нас расчленить и как сами называют неадекватами сторонников тех, кто надеется с ними помириться. Несколько цитат с рашистского форума.То есть нас всех (кто останется в живых) они считают вшами и собрались сжигать! Дорисовывая нам какой-то "нацизм", когда сами на нас напали, оккупировали территории, творят зверства, еще и зигуют в центре москвы (как 4 ноября прошлого года на "русском марше"), а у нас правят евреи.Там еще много интересного - как они собираются нас расчленить и как сами называют неадекватами сторонников тех, кто надеется с ними помириться. hxbbgaf Повідомлень: 21406 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1511 раз. Подякували: 2213 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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