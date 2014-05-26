Рашизм во всей красе

Вши в тифозном бараке остаются и после того, когда из барака вынесли последнее тело. И они жили бы там ещё как минимум год, живучие твари. Но обычно барак сжигают.
То есть нас всех (кто останется в живых) они считают вшами и собрались сжигать! Дорисовывая нам какой-то "нацизм", когда сами на нас напали, оккупировали территории, творят зверства, еще и зигуют в центре москвы (как 4 ноября прошлого года на "русском марше"), а у нас правят евреи.
Там еще много интересного - как они собираются нас расчленить и как сами называют неадекватами сторонников тех, кто надеется с ними помириться.