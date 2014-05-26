Рашизм во всей красе

Додано: Вів 09 чер, 2020 00:56

У этого здорового сообщества (шахтеры ЛНР), мягко выражаясь, рыльце в пушку. Еще с 2005 во всех выборах они голосовали исключительно за БЮТ. Правда, шахтные генералы купленные Тимошенко, своих шахтеров жестко контролировали на выборах, вплоть до фиксации на фото галочки за бют. Однако это не помогало "здоровому шахтному сообществу", каждый раз они проигрывали с разгромным счетом Партии Регионов. Почти тоже самое произошло и в 14м году, поддержка этого сообщества" в борьбе с майданутыми, равнялась практически нулю. Так что на целебный пендель под ж*** управляющим ЛНР, они точно не имеют права расчитывать. Максимум на выдачу задолженности. Не забывайте, что раньше они могли стучать касками перед зданием ОГА Луганска, исключительно с позволения и за деньги своих генералов (директоров шахт) Щас не то время - не до жиру, быть бы живу, вот и закапываются под землю.

Только что с коцабского форума:То есть шахтеры, которые якобы воевали с Украиной вместо заблудившихся поребриков, все, они лишние. Плохо, видать, "воевали", только в фантазиях соловьева. Уже виноваты даже в том, что голосовали за скрытую агентку кремля, а не за вскрывшихся. Лишь бы зарплату не платить.Вот это читать, шевеля губами, тем предателям, которые надеются встречать с хлебом-солью путлеровских убийц-оккупантов (если такие еще есть). Под путлером вы сможете стать только бесправными рабами, которые не смогут протестовать, иначе будете сразу расстреляны или брошены в подвалы для пыток, нищими и униженными - "не до жиру, быть бы живы" - вам прямо пишут.