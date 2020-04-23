Цены на нефть зафиксировались на выходных с отрицательным значением. Что происходит на нефтяном рынке и стоит ли ожидать бензин по 15 грн?
Какой прогноз курса на следующую неделю?
Более детально:
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 23 кві, 2020 12:17
Кабмин и карантин
Чем чревато продление карантина до 11 мая для экономики Украины и ее граждан?
Цены на нефть зафиксировались на выходных с отрицательным значением. Что происходит на нефтяном рынке и стоит ли ожидать бензин по 15 грн?
Какой прогноз курса на следующую неделю?
Более детально:
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