в данном случае деньги дают ради введения законов, которые позволят заработать денег в ущерб населению. Иностранцы покупают законы, чтобы заработать.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 кві, 2020 09:41
в данном случае деньги дают ради введения законов, которые позволят заработать денег в ущерб населению. Иностранцы покупают законы, чтобы заработать.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 23 кві, 2020 09:51, всього редагувалось 6 разів.
Додано: Чет 23 кві, 2020 09:52
Что за законы?
Додано: Чет 23 кві, 2020 09:56
Те самые, которые ставят в условие для выдачи кредита. Люди там довольно прагматичные и "ради добра" кредиты давать не будут. Кредиты дают чтобы заработать и их интересует максимальная прибыль. Поэтому за условиями таких кредитов прячутся гораздо большие потери, чем сумма кредита.
Недаром все эти условия стараются не афишировать
Додано: Чет 23 кві, 2020 10:20
закон сохранения энергии: Не растрачивай понапрасну никакую энергию, используй её. Если Вы, конечно, не будете ставить знак равенства между заработать и кинуть
Додано: Чет 23 кві, 2020 10:29
Я всё могу понять, взяли кредит, украли, выплату повесили на население, нормально. Но когда иностранцы начинают требовать продать землю, тут уже ясно, что дело пахнет керосином...
Додано: Чет 23 кві, 2020 10:35
А Вы не думали, что они хотят чтобы, "народ взял удочку, и начал ловить рыбу".
Додано: Чет 23 кві, 2020 11:05
А Вы не перепутали где перед, а где зад?
Никто же не заставляет идти к МВФ. Берите деньги на свободном рынке и работайте ради себя. Че слабо? Это ж не проблема МВФ, что Украине больше никто не дает взаймы?
Интересно какая максимальная прибыль у МФВ под пару процентов?
К МВФ идут уже как последней инстанции, когда уже так напрацювалися, шо уже некуда. И дальше выбор - выполнить условия либо дефолт.
А условия простые - либо стандарты Европы, либо своего (точнее - руцкага мира).
И понятно, лучше чтобы условия хоть как-то были направлены на прибыль.
Додано: Чет 23 кві, 2020 11:36
ну как, "множеством"...на самом деле, условие для всех единственное - "жить по средствам". То есть, претендовать на кредит может тот, кто докажет, что способен зарабатывать чуть больше, чем проедать. А дальше вопросы технической реализации - вывод ЖКХ на безубыточность, рынок сельхозземли и пр - всё это направлено на снижение неадекватно раздутой социалки и поддержку деловой активности.
Додано: Чет 23 кві, 2020 12:09
Кредит
Нет, не перепутал. И в микрофинансовые организации никто не заставляет идти, но идут...
именно так и привык
так может надо не в займы брать, а самим зарабатывать? Вам такая мысль в голову не приходила?
Самому зарабатывать по итогу гораздо выгодней, чем брать в долг. Это только вначале в долг брать приятно - можно взятые деньги пробухать, прогулять, а как отдавать так уже и не так выгодно получается
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 23 кві, 2020 12:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 23 кві, 2020 12:20
Думка хороша
тільки чомусь Ви вважаєте що заробляти для Вас- повинні тільки бюрократи...
А самому на себе заробити,щоб не претендувати на будь-яку допомогу від Держави , ба більше - самому допомагати Державі...
У вас такої думки не виникало?
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