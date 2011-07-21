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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 09:41

  volk-1970 написав:Уже крышу сносит от этого "новояза" , и подмены понятий . По факту - это не "помощь" ( в обычном понимании - "дал и забыл" ) , а просто - очередной кредит , но с доп.условиями .


в данном случае деньги дают ради введения законов, которые позволят заработать денег в ущерб населению. Иностранцы покупают законы, чтобы заработать. :)
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 23 кві, 2020 09:51, всього редагувалось 6 разів.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 09:52

  Амвросий написав:
  volk-1970 написав:Уже крышу сносит от этого "новояза" , и подмены понятий . По факту - это не "помощь" ( в обычном понимании - "дал и забыл" ) , а просто - очередной кредит , но с доп.условиями .


в данном случае деньги дают ради введения законов, которые позволят заработать денег в ущерб населению. Иностранцы покупают законы, чтобы заработать. :)

Что за законы?
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 09:56

  Vint написав:Что за законы?


Те самые, которые ставят в условие для выдачи кредита. Люди там довольно прагматичные и "ради добра" кредиты давать не будут. Кредиты дают чтобы заработать и их интересует максимальная прибыль. Поэтому за условиями таких кредитов прячутся гораздо большие потери, чем сумма кредита. :)

Недаром все эти условия стараются не афишировать :D
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 10:20

  Амвросий написав:
  Vint написав:Что за законы?


Те самые, которые ставят в условие для выдачи кредита. Люди там довольно прагматичные и "ради добра" кредиты давать не будут. Кредиты дают чтобы заработать и их интересует максимальная прибыль. Поэтому за условиями таких кредитов прячутся гораздо большие потери, чем сумма кредита. :)

Недаром все эти условия стараются не афишировать :D

закон сохранения энергии: Не растрачивай понапрасну никакую энергию, используй её. Если Вы, конечно, не будете ставить знак равенства между заработать и кинуть
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 10:29

  Деньги написав:закон сохранения энергии: Не растрачивай понапрасну никакую энергию, используй её. Если Вы, конечно, не будете ставить знак равенства между заработать и кинуть


Я всё могу понять, взяли кредит, украли, выплату повесили на население, нормально. Но когда иностранцы начинают требовать продать землю, тут уже ясно, что дело пахнет керосином...
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 10:35

  Амвросий написав:
  Деньги написав:закон сохранения энергии: Не растрачивай понапрасну никакую энергию, используй её. Если Вы, конечно, не будете ставить знак равенства между заработать и кинуть


Я всё могу понять, взяли кредит, украли, выплату повесили на население, нормально. Но когда иностранцы начинают требовать продать землю, тут уже ясно, что дело пахнет керосином...

А Вы не думали, что они хотят чтобы, "народ взял удочку, и начал ловить рыбу".
alexop
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 11:05

  Амвросий написав:
  Vint написав:Что за законы?


Те самые, которые ставят в условие для выдачи кредита. Люди там довольно прагматичные и "ради добра" кредиты давать не будут. Кредиты дают чтобы заработать и их интересует максимальная прибыль. Поэтому за условиями таких кредитов прячутся гораздо большие потери, чем сумма кредита. :)

Недаром все эти условия стараются не афишировать :D

А Вы не перепутали где перед, а где зад?
Никто же не заставляет идти к МВФ. Берите деньги на свободном рынке и работайте ради себя. Че слабо? Это ж не проблема МВФ, что Украине больше никто не дает взаймы?
Интересно какая максимальная прибыль у МФВ под пару процентов?
К МВФ идут уже как последней инстанции, когда уже так напрацювалися, шо уже некуда. И дальше выбор - выполнить условия либо дефолт.
А условия простые - либо стандарты Европы, либо своего (точнее - руцкага мира).
И понятно, лучше чтобы условия хоть как-то были направлены на прибыль.
aklex
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 11:36

  freeze написав:Зачем это надо условному золотому миллиарду, который в принципе по факту и дает кредиты так называемым "развивающимся" и бедным странам, обставляя их множеством условий?

ну как, "множеством"...на самом деле, условие для всех единственное - "жить по средствам". То есть, претендовать на кредит может тот, кто докажет, что способен зарабатывать чуть больше, чем проедать. А дальше вопросы технической реализации - вывод ЖКХ на безубыточность, рынок сельхозземли и пр - всё это направлено на снижение неадекватно раздутой социалки и поддержку деловой активности.
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 12:09

Кредит

  aklex написав:А Вы не перепутали где перед, а где зад?
Никто же не заставляет идти к МВФ.


Нет, не перепутал. И в микрофинансовые организации никто не заставляет идти, но идут... :)

  aklex написав:Берите деньги на свободном рынке и работайте ради себя. Че слабо?

именно так и привык

  aklex написав: Это ж не проблема МВФ, что Украине больше никто не дает взаймы?


так может надо не в займы брать, а самим зарабатывать? Вам такая мысль в голову не приходила?

Самому зарабатывать по итогу гораздо выгодней, чем брать в долг. Это только вначале в долг брать приятно - можно взятые деньги пробухать, прогулять, а как отдавать так уже и не так выгодно получается :)
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 23 кві, 2020 12:12, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 12:20

  Амвросий написав:так может надо не в займы брать, а самим зарабатывать? Вам такая мысль в голову не приходила?
Думка хороша
тільки чомусь Ви вважаєте що заробляти для Вас- повинні тільки бюрократи...
А самому на себе заробити,щоб не претендувати на будь-яку допомогу від Держави , ба більше - самому допомагати Державі...
У вас такої думки не виникало?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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