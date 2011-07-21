Додано: Чет 23 кві, 2020 11:05

Амвросий написав: Vint написав: Что за законы? Что за законы?



Те самые, которые ставят в условие для выдачи кредита. Люди там довольно прагматичные и "ради добра" кредиты давать не будут. Кредиты дают чтобы заработать и их интересует максимальная прибыль. Поэтому за условиями таких кредитов прячутся гораздо большие потери, чем сумма кредита.



Недаром все эти условия стараются не афишировать Те самые, которые ставят в условие для выдачи кредита. Люди там довольно прагматичные и "ради добра" кредиты давать не будут. Кредиты дают чтобы заработать и их интересует максимальная прибыль. Поэтому за условиями таких кредитов прячутся гораздо большие потери, чем сумма кредита.Недаром все эти условия стараются не афишировать

А Вы не перепутали где перед, а где зад?Никто же не заставляет идти к МВФ. Берите деньги на свободном рынке и работайте ради себя. Че слабо? Это ж не проблема МВФ, что Украине больше никто не дает взаймы?Интересно какая максимальная прибыль у МФВ под пару процентов?К МВФ идут уже как последней инстанции, когда уже так напрацювалися, шо уже некуда. И дальше выбор - выполнить условия либо дефолт.А условия простые - либо стандарты Европы, либо своего (точнее - руцкага мира).И понятно, лучше чтобы условия хоть как-то были направлены на прибыль.