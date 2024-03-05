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Новий вид шахрайства: в оренду
беруть сторінку в соцмережі

Новий вид шахрайства: в оренду беруть сторінку в соцмережі
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 15:16

samademchuk123 здраствуйте дайте пожалуста информацию
romankuzmich367
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 10:56

Кидалы, когда я просто поинтересовался такой фишкой оренды, и сбросил телефон для связи, в наглую стали требовать логин и пароль. И действительно есть кабинет для оплати рекламы, попользуются и оставят счет за рекламу в фейсбуке или Гугл. Все равно что машину кому-то дать в пользование и потом будеш отвечать за ущерб третьим лицам.
t_dubets
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Повідомлення Додано: Пон 02 жов, 2023 15:00

Можливо, хтось чув про пропозиції оренди профілю олх? Суть та ж? І який їм інтерес, якщо карта не підв'язана туди? Сьогодні мені таке пропонували....
olgahabluk1989
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Повідомлення Додано: Нед 22 жов, 2023 00:49

Не можу дівчині написати яка написала за олх що їй написали про здачу аккаунту, самій таке запропонували, якщо зможете дайте відповідь чи ви відмовились чи погодились
mr_ckshn
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 09:18

Також писала дiвчина 12000 в тиждень обiцяють. Викладають оголошення про роботу рiзнi..ну я ризикнув дати аккаунт олх подивимось шо буде
karieglazki2004
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 23:17

mr_ckshn
повний розвод обіцянки цяцянки і зливаются і аккаунт треба відновлювати олх через підтримку сайту
karieglazki2004
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