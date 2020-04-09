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Росія витрачає рекордні суми
валюти для порятунку рубля

Росія витрачає рекордні суми валюти для порятунку рубля
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 15:43

  budivelnik написав:
  yalta1965 написав:Ну какая нам разница
тим менше в нього залишиться на підтримку ОРДЛО і Криму,а значить тим легше нам свої території повернути.

Ваш патриотизм похвален, но на счет Крыма - это уже как-то и не смешно.
aleksandr-musienko
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 16:45

aleksandr-musienko а в чем проблемы? главное чтоб нефтюшка подольше подержалась на уровнях 15-20 за бакс и расея сама на коленях вернет :mrgreen:
Кешбечные карты!
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omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 17:33

  Sam17a написав:budivelnik да? Я что то сомневаюсь. Все может быть с точностью до наоборот. В эту войну можно и рубли вгонять - оружие, горючка и "отпускники" номинированы в рублях, которых напечатать можно будет пока бумага не кончится, а там говорят тайга большая, есть из чего бумагу делать. А во время кризиса, с целью отвлечь народ от проблем - маленькая победоносная война, самое то.
Війна -це не зброя...це можливість економіки функціонувати коли в неї забирають більше 50% на не ефективні цілі....
СРСР намахнувся при рівні 25% на оборонку....Хоча також міг друкувати папірці....
В кожній війні ворог старався надрукувати побільше грошових знаків ворога і якнайширше їх розповсюдити....

Так що
Чим менеше грошей взагалі - тим менше від цього менше залишиться на зброю....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 17:36

  aleksandr-musienko написав:
  budivelnik написав:
  yalta1965 написав:Ну какая нам разница
тим менше в нього залишиться на підтримку ОРДЛО і Криму,а значить тим легше нам свої території повернути.
Ваш патриотизм похвален, но на счет Крыма - это уже как-то и не смешно.
При чому тут патріотизм?
1 Якщо економіка падає - як правило змінюється і державний устрій...
2 Якщо в росії прийде час зміни державного устрою - то я не бачу іншого варіанту ніж розпадання на частини
3 Якщо розпадання пройде, то не тільки Крим. а й Кубань попроситься під наше крило
Не обовязково вони будуть входити в склад на правах області(краю)
Але обовязково це будуть наші партнери(дружні нам режими)
В противному разі ,цим територіям крім Державного устрою ,прийдеться ще й релігію з християнства на мусульманство міняти(Кавказ для Кубані, Турція для Криму - це якраз і будуть альтернативні в порівнянні до нас-варіанти)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 23:04

  budivelnik написав:Війна -це не зброя...це можливість економіки функціонувати коли в неї забирають більше 50% на не ефективні цілі....
СРСР намахнувся при рівні 25% на оборонку....Хоча також міг друкувати папірці....
В кожній війні ворог старався надрукувати побільше грошових знаків ворога і якнайширше їх розповсюдити....

Так що
Чим менеше грошей взагалі - тим менше від цього менше залишиться на зброю....

В перреспективе от полу года до года - никакая война на "домбасе" Россию не загонит в долги. На что тратить деньги? Техника? Дак ее от СССР осталось. ГСМ, да, но не так уж и дорого. "Отпускники"? Некоторые поедут по приказу - читай нашару, некоторым придется заплатить (рублями), в крайнем случае двинут регулярные войска. Но все это для такой страны - капля в море. Никаких 25, а тем более 50% такая война из экономики России не заберёт - в отличие от Украины. А вот "гешефт" от таких маневров может оказаться очень большим - отвлечённый от внутренних проблем электорат - дорогого стоит. А 50% экономики этому России только война с Китаем заберёт.
Sam17a
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 23:25

Sam17a не надо приукрошать, есть лобби в США, Ес, Африка, Сирия, Абхазия, Приднестровье, Крым, Ордло - все это требует баксов и энергоресурсов и одно дело когда бабло течет с роснефти и газпрома и другое дело, когда эти монстры сами требуют бабло :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 23:31

Sam17a :D вище вам навели приклад сересера. Все ж було - і гсм і армія і папірці. Чому його вже нема? Що завадило робити "маневри"?
equinox
 
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