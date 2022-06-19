RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: Безконтактні банкомати
– як працюють і де їх...

Finance.ua: Безконтактні банкомати – як працюють і де їх...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 08:55

Finance.ua: Безконтактні банкомати – як працюють і де їх...

Пропонуємо до обговорення:
NFC-банкомати, в які не потрібно вставляти картки
Карантин продовжує змінювати звички українців. Намагаючись звести до мінімуму контакти не лише з людьми, але і з поверхнями в громадських місцях, читачі Finance.ua стали активніше цікавитися безконтактними банкоматами - тими, в яких можна виконувати операції, не вставляючи картку. Ми з'ясували, які з банків їх мають, як багато і як вони працюють.

Дивися повний текст Безконтактні банкомати – як працюють і де їх шукати?
D2
 
Повідомлень: 213
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 22:32

Да конечно есть, смысл безопасности!И это хорошо,двигаемся в правильном направлении,но пожилым людям неразбериха!
chetandreiuk1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 15.08.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 21:46

у меня в банкомате вместо 4 значного пароля требует 6 значний так что старым банкоматом попривычней пользоваться
super_tyshakov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 20.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 20:46

просто вводите 4 цифры. в некоторых странах пин на карты 6 цифр.
nikita_nedashkovskiy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.02.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 09:05

Re: Finance.ua: Безконтактні банкомати – як працюють і де їх

Приватбанк, можно снимать отсканировав QR-код
mrgoldrv
 
Повідомлень: 10
З нами з: 15.11.11
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 15:37

Re: Finance.ua: Безконтактні банкомати – як працюють і де їх

Щось змінилось за рік Ощадбанк чи Райффайзен Банк Аваль, можна знімати через NFC з телефону?
popovserhii
 
Повідомлень: 3
З нами з: 29.05.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: ПриватБанк, monobank і не тільки. Що...
D2 » Чет 07 лип, 2022 11:04
1 427
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лип, 2022 11:05
root
Finance.ua: Карты с кэшбэком 1 ... 36, 37, 38
D2 » Сер 02 вер, 2020 21:14
378 95897
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 лип, 2022 12:43
Raymond
Finance.ua: Как помочь украинской армии
D2 » Нед 19 чер, 2022 23:12
1 444
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 чер, 2022 23:12
jadayer3

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1125)
15.07.2022 17:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron