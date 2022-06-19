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Finance.ua: Безконтактні банкомати – як працюють і де їх...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 29 кві, 2020 08:55
Пропонуємо до обговорення:
NFC-банкомати, в які не потрібно вставляти картки
Карантин продовжує змінювати звички українців. Намагаючись звести до мінімуму контакти не лише з людьми, але і з поверхнями в громадських місцях, читачі Finance.ua стали активніше цікавитися безконтактними банкоматами - тими, в яких можна виконувати операції, не вставляючи картку. Ми з'ясували, які з банків їх мають, як багато і як вони працюють.
Дивися повний текст Безконтактні банкомати – як працюють і де їх шукати?
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D2
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Додано: Нед 06 вер, 2020 22:32
Да конечно есть, смысл безопасности!И это хорошо,двигаемся в правильном направлении,но пожилым людям неразбериха!
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chetandreiuk1
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Додано: Нед 20 гру, 2020 21:46
у меня в банкомате вместо 4 значного пароля требует 6 значний так что старым банкоматом попривычней пользоваться
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super_tyshakov
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Додано: П'ят 12 лют, 2021 20:46
просто вводите 4 цифры. в некоторых странах пин на карты 6 цифр.
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nikita_nedashkovskiy
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Додано: Вів 16 бер, 2021 09:05
Приватбанк, можно снимать отсканировав QR-код
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mrgoldrv
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 15:37
Щось змінилось за рік Ощадбанк чи Райффайзен Банк Аваль, можна знімати через NFC з телефону?
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popovserhii
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