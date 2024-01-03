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домашня бухгалтерія / Домашні Фінанси с 1

января 2021 все ( Домашні Фінанси с 1 января 2021 все ( + Додати

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на тему Обговорення питань про роботу системи «Домашні Фінанси», відгуки користувачів, пропозиції щодо нововведень, обговорення загальних питань про ведення домашньої бухгалтерії.

Додано: Суб 02 тра, 2020 11:24 Домашні Фінанси с 1 января 2021 все ( 10 лет пользовался домашней бугалтерий от Домашні Фінанси, платил 0.5гр в день ) но к сожалению они прекращают поддержку, и закрываются с 1 января 2021.

Подскажите, ко уже занимался вопросом, куда можно мигрировать, и получится ли импортирвать все данные с Домашні Фінанси, не хочется терять такой обьем данных. yoggik Повідомлень: 251 З нами з: 07.12.12 Подякував: 79 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 тра, 2020 11:10 yoggik спасибо за отзыв!



Благодарим за то, что многие годы Вы доверяли «Домашнім Фінансам». Хотим заверить, что все те, кто приобрел платную версию «Домашніх Фінансов», смогут бесплатно пользоваться расширенным функционалом до конца 2020 года!



У вас также есть возможность экспортировать свои существующие данные из сервиса «Домашні Фінанси». Для этого в шапке нажмите на “Утилиты” > “Экспорт данных” и далее следуйте инструкциям.







Также рекомендуем обратить внимание на несколько похожих сервисов. Они могут помочь Вам вести домашнюю бухгалтерию:



Дзен-мани – веб-сервис, с помощью которого удобно вести учёт личных финансов и планировать свой личный бюджет. Среди плюсов:

- распознавание SMS-уведомлений от всех крупных банков Украины, России, Беларуси;

- автовнесение данных на основе распознанной информации;

- добавление повторяющихся операций по «одному нажатию»;

- просмотр отчётов, включая «Карту расходов», для анализа за месяц;

- составление планов платежей, бюджета и постановка финансовых целей.





Cubux – бесплатная домашняя бухгалтерия c интересным дизайном. Среди плюсов:

- совместная работа нескольких пользователей с разделением доступа к счетам для каждого (полный доступ, для чтения и скрыть совсем);

- синхронизация с более 2500 банками в мире;

- планировщик заданий;

- аналитика по прогнозу остатка, расходам, доходам с детализированными фильтрами;

- поддержка всех мировых валют с синхронизацией курсов 1 раз в час.





SplitMyFunds – облачное приложение для учета расходов, доходов и долгов. Среди плюсов:

- в качестве счетов могут быть как условные категории “Наличные”, “Заначка”, так и реальные счета в банках “Кредитка”, “Депoзит”;

- категории доходов и расходов также можно создать самостоятельно: “Продукты”, “Одежа”, “Коммуналка” и т.п. Категориям можно задать валюту и целевой баланс;

- долги. Удобный способ записи долгов. Все должники записаны в одном месте;

- адаптивность. Веб-приложение полностью адаптивно, его можно использовать на любом устройстве и ОС;

- оffline-режим. Все данные кэшируются на вашем устройстве, это значит, что после регистрации приложением можно пользоваться offline. При подключении к сети – данные будут автоматически синхронизированы со всеми вашими устройствами: ПК, смартфон, планшет;

- сервис отвечает всем требованиям к безопасности финансовых систем.



С ув. Ирина спасибо за отзыв!Благодарим за то, что многие годы Вы доверяли «Домашнім Фінансам». Хотим заверить, что все те, кто приобрел платную версию «Домашніх Фінансов», смогут бесплатно пользоваться расширенным функционалом до конца 2020 года!Также рекомендуем обратить внимание на несколько похожих сервисов. Они могут помочь Вам вести домашнюю бухгалтерию:– веб-сервис, с помощью которого удобно вести учёт личных финансов и планировать свой личный бюджет. Среди плюсов:- распознавание SMS-уведомлений от всех крупных банков Украины, России, Беларуси;- автовнесение данных на основе распознанной информации;- добавление повторяющихся операций по «одному нажатию»;- просмотр отчётов, включая «Карту расходов», для анализа за месяц;- составление планов платежей, бюджета и постановка финансовых целей.– бесплатная домашняя бухгалтерия c интересным дизайном. Среди плюсов:- совместная работа нескольких пользователей с разделением доступа к счетам для каждого (полный доступ, для чтения и скрыть совсем);- синхронизация с более 2500 банками в мире;- планировщик заданий;- аналитика по прогнозу остатка, расходам, доходам с детализированными фильтрами;- поддержка всех мировых валют с синхронизацией курсов 1 раз в час.– облачное приложение для учета расходов, доходов и долгов. Среди плюсов:- в качестве счетов могут быть как условные категории “Наличные”, “Заначка”, так и реальные счета в банках “Кредитка”, “Депoзит”;- категории доходов и расходов также можно создать самостоятельно: “Продукты”, “Одежа”, “Коммуналка” и т.п. Категориям можно задать валюту и целевой баланс;- долги. Удобный способ записи долгов. Все должники записаны в одном месте;- адаптивность. Веб-приложение полностью адаптивно, его можно использовать на любом устройстве и ОС;- оffline-режим. Все данные кэшируются на вашем устройстве, это значит, что после регистрации приложением можно пользоваться offline. При подключении к сети – данные будут автоматически синхронизированы со всеми вашими устройствами: ПК, смартфон, планшет;- сервис отвечает всем требованиям к безопасности финансовых систем.С ув. Ирина Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 3839 З нами з: 14.09.13 Подякував: 954 раз. Подякували: 1947 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 січ, 2024 17:34 yoggik написав: 10 лет пользовался домашней бугалтерий от Домашні Фінанси, платил 0.5гр в день ) но к сожалению они прекращают поддержку, и закрываются с 1 января 2021.

Подскажите, ко уже занимался вопросом, куда можно мигрировать, и получится ли импортирвать все данные с Домашні Фінанси, не хочется терять такой обьем данных. 10 лет пользовался домашней бугалтерий от Домашні Фінанси, платил 0.5гр в день ) но к сожалению они прекращают поддержку, и закрываются с 1 января 2021.Подскажите, ко уже занимался вопросом, куда можно мигрировать, и получится ли импортирвать все данные с Домашні Фінанси, не хочется терять такой обьем данных.

Удобная вещь была Удобная вещь была bandsmet

Повідомлень: 1 З нами з: 03.01.24 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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