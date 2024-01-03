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Домашні Фінанси с 1
января 2021 все (

Домашні Фінанси с 1 января 2021 все (
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Обговорення питань про роботу системи «Домашні Фінанси», відгуки користувачів, пропозиції щодо нововведень, обговорення загальних питань про ведення домашньої бухгалтерії.
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 11:24

Домашні Фінанси с 1 января 2021 все (

10 лет пользовался домашней бугалтерий от Домашні Фінанси, платил 0.5гр в день ) но к сожалению они прекращают поддержку, и закрываются с 1 января 2021.
Подскажите, ко уже занимался вопросом, куда можно мигрировать, и получится ли импортирвать все данные с Домашні Фінанси, не хочется терять такой обьем данных.
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 11:10

yoggik спасибо за отзыв!

Благодарим за то, что многие годы Вы доверяли «Домашнім Фінансам». Хотим заверить, что все те, кто приобрел платную версию «Домашніх Фінансов», смогут бесплатно пользоваться расширенным функционалом до конца 2020 года!

У вас также есть возможность экспортировать свои существующие данные из сервиса «Домашні Фінанси». Для этого в шапке нажмите на “Утилиты” > “Экспорт данных” и далее следуйте инструкциям.

Зображення

Также рекомендуем обратить внимание на несколько похожих сервисов. Они могут помочь Вам вести домашнюю бухгалтерию:

Дзен-мани – веб-сервис, с помощью которого удобно вести учёт личных финансов и планировать свой личный бюджет. Среди плюсов:
- распознавание SMS-уведомлений от всех крупных банков Украины, России, Беларуси;
- автовнесение данных на основе распознанной информации;
- добавление повторяющихся операций по «одному нажатию»;
- просмотр отчётов, включая «Карту расходов», для анализа за месяц;
- составление планов платежей, бюджета и постановка финансовых целей.


Cubux – бесплатная домашняя бухгалтерия c интересным дизайном. Среди плюсов:
- совместная работа нескольких пользователей с разделением доступа к счетам для каждого (полный доступ, для чтения и скрыть совсем);
- синхронизация с более 2500 банками в мире;
- планировщик заданий;
- аналитика по прогнозу остатка, расходам, доходам с детализированными фильтрами;
- поддержка всех мировых валют с синхронизацией курсов 1 раз в час.


SplitMyFunds – облачное приложение для учета расходов, доходов и долгов. Среди плюсов:
- в качестве счетов могут быть как условные категории “Наличные”, “Заначка”, так и реальные счета в банках “Кредитка”, “Депoзит”;
- категории доходов и расходов также можно создать самостоятельно: “Продукты”, “Одежа”, “Коммуналка” и т.п. Категориям можно задать валюту и целевой баланс;
- долги. Удобный способ записи долгов. Все должники записаны в одном месте;
- адаптивность. Веб-приложение полностью адаптивно, его можно использовать на любом устройстве и ОС;
- оffline-режим. Все данные кэшируются на вашем устройстве, это значит, что после регистрации приложением можно пользоваться offline. При подключении к сети – данные будут автоматически синхронизированы со всеми вашими устройствами: ПК, смартфон, планшет;
- сервис отвечает всем требованиям к безопасности финансовых систем.

С ув. Ирина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 17:34

  yoggik написав:10 лет пользовался домашней бугалтерий от Домашні Фінанси, платил 0.5гр в день ) но к сожалению они прекращают поддержку, и закрываются с 1 января 2021.
Подскажите, ко уже занимался вопросом, куда можно мигрировать, и получится ли импортирвать все данные с Домашні Фінанси, не хочется терять такой обьем данных.

Удобная вещь была
bandsmet
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